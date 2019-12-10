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Завербований Росією агент, який «зливав» інформацію про волинські військові об'єкти, постане перед судом

Завербований Росією агент, який «зливав» інформацію про волинські військові об'єкти, постане перед судом
Затриманий у березні колишній військовий, який працював на ФСБ та збирав інформацію про волинські військові об'єкти, постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України у березні цього року затримала колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був завербований спецслужбами РФ.

Слідчі завершили розслідування у межах кримінального провадження за статтею «Державна зрада», обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

За завданням агресора він збирав відомості про військові об’єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також ворога цікавила інформація про учасників АТО/ООС.

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Теги: СБУ, волинські військові об'єкти, суд
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