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Курс валют у Луцьку на 12 листопада

Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.30, а продаж – 28.39.

Євро при купівлі становить – 33.26, продажу – 33.39.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.34, продаж – 7.38.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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