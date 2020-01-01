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У Ковельському районі правоохоронці вилучили незаконну деревину

У Ковельському районі правоохоронці вилучили незаконну деревину
Волинянина затримали із незаконним лісом.

Трактор з причепом, наповненим деревиною, зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції в одному з сіл Ковельського району, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Керманич перевозив колоди вільхи, порізані на дрова, загальною кількістю – близько 3 метрів кубічних. Жодних документів на вантаж 34-річний місцевий житель поліцейським не надав.

За фактом незаконної порубки та незаконного перевезення лісу правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України. Трактор з вантажем, а також дві бензопили, дві каністри з паливно-мастильними матеріалами вилучили та помістили на відповідальне зберігання. Правоохоронці також виявили місця порубки лісу.

Нині встановлюють загальну суму збитків, завданих державі. Триває досудове розслідування.


У Ковельському районі правоохоронці вилучили незаконну деревину
У Ковельському районі правоохоронці вилучили незаконну деревину


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Теги: ліс, вантаж
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