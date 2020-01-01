Луцькі патрульні долучилися до всеукраїнської акції зі здачі крові





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Кожен із патрульних бачив наслідки дорожньо-транспортних пригод, тож розуміє, наскільки важливою є допомога травмованим та наявність необхідної крові.



"Патрульні допомагають громадянам як на службі, так і поза нею. Оскільки допомога один одному — запорука підтримки та здоров’я українців", - зауважили у пресслужбі патрульної поліції.





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