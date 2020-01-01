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Луцькі патрульні долучилися до всеукраїнської акції зі здачі крові

Луцькі патрульні долучилися до всеукраїнської акції зі здачі крові
Інспектори патрульної поліції Волині сьогодні зранку зібралися, аби стати донорами крові.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Кожен із патрульних бачив наслідки дорожньо-транспортних пригод, тож розуміє, наскільки важливою є допомога травмованим та наявність необхідної крові.

"Патрульні допомагають громадянам як на службі, так і поза нею. Оскільки допомога один одному — запорука підтримки та здоров’я українців", - зауважили у пресслужбі патрульної поліції.

Луцькі патрульні долучилися до всеукраїнської акції зі здачі крові
Луцькі патрульні долучилися до всеукраїнської акції зі здачі крові
Луцькі патрульні долучилися до всеукраїнської акції зі здачі крові

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Теги: акція, Луцьк, патрульні
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