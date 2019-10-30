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Українці почали робити більше вкладів у доларах

Українці почали робити більше вкладів у доларах
Через знецінення гривні українці почали частіше робити вклади у доларах.

На кінець третього кварталу 2020 року рівень доларизації вкладів став вищим, ніж у другому. Про це інформують на сайті Національного банку України.

"Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% квартал до кварталу (+5,3% рік до року) у доларовому еквіваленті", – звітує Нацбанк.

Водночас гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2% квартал до кварталу (+27,1% рік до року). Цей показник нижчий, ніж у попердньому кварталі.

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Теги: НБУ, долари, гривня, вклад
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