Українці почали робити більше вкладів у доларах





На кінець третього кварталу 2020 року рівень доларизації вкладів став вищим, ніж у другому. Про це інформують на сайті



"Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% квартал до кварталу (+5,3% рік до року) у доларовому еквіваленті", – звітує Нацбанк.



Водночас гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2% квартал до кварталу (+27,1% рік до року). Цей показник нижчий, ніж у попердньому кварталі.

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