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Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води

Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води
КП «Луцькводоканал», за підтримки Луцької міської ради, приступив до буріння двох нових артезіанських свердловин. Подібні роботи у нашому місті велися лише у 80-х роках.

Про це інформують на сайті Луцькради.

Із урахуванням кліматичних змін у світі та виникненням проблем з прісною водою в багатьох містах України підприємство «Луцькводоканал» у співпраці з Луцькою міською радою здійснило аудит наявних водних ресурсів та оцінку потреб і можливостей водного забезпечення у Луцькій ОТГ.

Разом із фахівцями підприємства «Рівнегеологорозвідка» провели аудит усіх артезіанських свердловин «Луцькводоканалу» і розпочали буріння двох нових артезіанських свердловин великої продуктивності в межах 120 м³ на годину. Глибина буріння сягає 80 та 100 метрів. Діаметр отвору свердловин – 0,5 м.

Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води

Створення нових артезіанських свердловин – один із ключових стратегічних напрямків розвитку Луцька в питанні забезпечення водними ресурсами, що дозволить планувати водні витрати на 10-15 років.

Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води

Цікаво, що останні артезіанські свердловини бурилися у Луцьку ще за часів радянського союзу. Такі роботи у нашому місті відбуваються вперше за увесь період незалежності України.

Також готуються експертні звіти на буріння ще трьох артезіанських свердловин великої продуктивності і уже навесні підприємство приступить до виконання запланованих робіт.

Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води
Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води
Вперше за 40 років: у Луцьку бурять нові артезіанські свердловини для стратегічних запасів води

Нові свердловини дозволять в майбутньому додатково підіймати з підземних джерел близько семи тисяч метрів кубічних води для забезпечення потреб Луцької ОТГ. Також вони гарантуватимуть безперебійну та надійну подачу води на десятиліття, поліпшать надійність і безперебійність відбору води в необхідних обсягах навіть за умов кліматичних змін.

До відома – «Луцькводоканал» подає 45 мільйонів літрів води щодоби. За обсягом – це приблизно п’ять дев’ятиповерхових двопід’їзних будинків.


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Теги: вода, свердловина, Луцькводоканал, запаси
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