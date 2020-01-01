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У селі на Волині від вогню рятували легковий автомобіль

У селі на Волині від вогню рятували легковий автомобіль
У селі Павлівка Іваничівського району горів легковий автомобіль.

Повідомлення про загорання надійшло до рятувальників 15 листопада о 07:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.

О 07:33 на місце виклику прибули співробітники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі. На гасіння пожежі вогнеборці подали один водяний спеціальний ствол. Загорання локалізували о 07:35, ліквідували о 07:38. Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

Того ж дня о 14:20 виникла пожежа в цегляній господарській будівлі на вулиці Лесі Українки, що в селі Куликовичі Маневицького району.

Загорання ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина пожежі – необережне поводженням з вогнем невстановленої особи.

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Теги: пожежа, авто
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