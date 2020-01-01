Новобраний мер Конотопа помер від ускладнень коронавірусу

Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусу.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Ігор Молоток, - пише



"Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", - написав Ігор Молоток.



Зазначається, що Олександр Луговий захворів до виборів, з ускладненнями COVID-19 потрапив до лікарні. 31 жовтня новообраний мер Конотопа писав у Facebook, що стан його здоров'я стабілізувався.



До слова, це вже третій мер, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Раніше від коронавірусу померли





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мер Конотопапомер від ускладнень коронавірусу.Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Ігор Молоток, - пише ТСН. "Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", - написав Ігор Молоток.Зазначається, що Олександр Луговий захворів до виборів, з ускладненнями COVID-19 потрапив до лікарні. 31 жовтня новообраний мер Конотопа писав у Facebook, що стан його здоров'я стабілізувався.До слова, це вже третій мер, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Раніше від коронавірусу померли мери Борисполя та Новгород-Сіверського.

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