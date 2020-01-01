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Новобраний мер Конотопа помер від ускладнень коронавірусу

Новобраний мер Конотопа помер від ускладнень коронавірусу
Мер Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусу. 

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Ігор Молоток, - пише ТСН.

"Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", - написав Ігор Молоток. 

Зазначається, що Олександр Луговий захворів до виборів, з ускладненнями COVID-19 потрапив до лікарні. 31 жовтня новообраний мер Конотопа писав у Facebook, що стан його здоров'я стабілізувався.

До слова, це вже третій мер, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Раніше від коронавірусу померли мери Борисполя та Новгород-Сіверського.


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Теги: мер, Конотоп, смерть, коронавірус
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