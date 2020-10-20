Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень

До бюджету Луцької міської територіальної громади внесли зміни.Про це йшлося 16 листопада під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, йдеться на сайті мерії.Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету 5 725 000 грн виділять управлінню охорони здоров’я на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2.Зокрема, для КП «Луцька міська клінічна лікарня» –; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» –; для КП «Луцька міська клінічна лікарня» –; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» –Відповідно до розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 № 628 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2», щевиділять для КП «Луцька міська клінічна лікарня».