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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень

Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень
До бюджету Луцької міської територіальної громади внесли зміни.

Про це йшлося 16 листопада під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, йдеться на сайті мерії.

Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету 5 725 000 грн виділять управлінню охорони здоров’я на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2.

Зокрема, для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 2 000 000 грн; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» – 200 000 грн; для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 3 025 000 грн; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» – 500 000 грн.

Відповідно до розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 № 628 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2», ще 1 500 000 грн виділять для КП «Луцька міська клінічна лікарня».

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Теги: Луцьк, коронавірус, ліжка, кисень, бюджет
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Коментарі 1
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Міська рада два непотрібних ремонта вулиць потратили 80 мільйонів.... це ж скільки обладнання можна купити було ?....а тепер поліщук-палиця буде розказувати ,що Київ не дає кошти для боротьби з епідемією.
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