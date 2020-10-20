Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень
Сьогодні, 18:40
До бюджету Луцької міської територіальної громади внесли зміни.
Про це йшлося 16 листопада під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, йдеться на сайті мерії.
Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету 5 725 000 грн виділять управлінню охорони здоров’я на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2.
Зокрема, для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 2 000 000 грн; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» – 200 000 грн; для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 3 025 000 грн; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» – 500 000 грн.
Відповідно до розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 № 628 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2», ще 1 500 000 грн виділять для КП «Луцька міська клінічна лікарня».
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Про це йшлося 16 листопада під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, йдеться на сайті мерії.
Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету 5 725 000 грн виділять управлінню охорони здоров’я на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2.
Зокрема, для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 2 000 000 грн; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» – 200 000 грн; для КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 3 025 000 грн; для КП «Луцький міський клінічний пологовий будинок» – 500 000 грн.
Відповідно до розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 20.10.2020 № 628 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2», ще 1 500 000 грн виділять для КП «Луцька міська клінічна лікарня».
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Коментарі 1
Міська рада два непотрібних ремонта вулиць потратили 80 мільйонів.... це ж скільки обладнання можна купити було ?....а тепер поліщук-палиця буде розказувати ,що Київ не дає кошти для боротьби з епідемією.
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