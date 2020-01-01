Школяр з Волині став переможцем всеукраїнського конкурсу наукових робіт. ФОТО, ВІДЕО





Конкурс відбувся 5-8-го листопада. Через коронавірус і карантин, його провели дистанційно, - пише



Що журі відзначило в роботі школяра з Нововолинська?



19 найсильніших школярів з усіх куточків України, які стали переможцями на обласному етапі конкурсу, захищали свої доробки і доводили членам журі наукову доцільність одержаних результатів, а також вели наукові баталії.



При відборі кращих робіт враховувались такі критерії як актуальність, оригінальність та новизна теми, самостійність, практична значимість отриманих результатів, грамотність, культура доповіді та стиль ведення наукової дискусії.



Богдан Фрасоля презентував результати власних досліджень у секції «Науково-технічна творчість та винахідництво». Юний науковець досліджував тему «Судномоделізм з використанням універсального контролера Arduino».



Під час захисту судді високо оцінили роботу Богдана: відзначили високий рівень обґрунтування теми, актуальність розробки поданого на захист матеріалу, а також технічну якість та інформативність презентації.



В дослідженні школяру допомагали наукові керівниці: хто вони?

Допомагають школяру в його науковій діяльності кандидат технічних наук, викладач економічних дисциплін ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» Юлія Дзіковська та вчитель фізики та астрономії Нововолинського наукового ліцею-інтернату Лілія Шустік.





Саме вони, коли талановитий і старанний Богдан переїхав з села Обенижі Турійського району в Нововолинськ, зуміли зацікавити його новою справою – робототехнікою і підтримали його прагнення поєднати це з судномоделюванням. І в результаті – вийшла цікава наукова робота, яка спочатку зайняла І місце на обласному конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт, а потім її високо оцінили й на Всеукраїнському рівні.



Дитяче хобі стало справою усього життя



За словами Богдана, його дитяче захоплення судномоделізмом тепер у поєднанні з робототехнікою і програмуванням стало не лише основою наукової робити, але, ймовірно, справою усього життя.



«З дитинства захоплювався судномоделізмом, а коли, два роки тому, перейшов навчатися у 8-й клас Нововолинського наукового ліцею-інтернату, то почав вже більш серйозно на науковому рівні займатися робототехнікою і програмуванням. Тому вирішив поєднати в одне ціле давнє захоплення і нові. Я хотів показати, що будь-яке захоплення може перерости до таких масштабів і стати справою життя. Потрібно усучаснюватися, знайомитися й зі сферою ID технологій, адже за ними майбутнє», – наголосив школяр.







За його словами, аматорське конструювання є досить популярним та креативним, а застосування плат Arduino для програмування конструкцій на виконання певних поставлених завдань є захоплюючим та цікавим.



Свою наукову роботу Богдан, підкріпив практичним результатом: власноруч створив справжню модель судна і навіть розробив програмний код для віддаленого керування рухом цього судна за допомогою пульта.



«Можливість створити власними руками рухоме судно дає шанс побудувати моделі не лише радіокеровані, а й автономні, що є корисним для дистанційного дослідження під та над водою. Я, з допомогою своїх наукових керівників, створив та роздрукував модель судна за допомогою 3D-принтера. Потім склав монтажну схему підключення й підібрав електронне наповнення судна для забезпечення можливості віддаленого керування з використанням контролера Arduino. Окрім цього, створив програмний код для успішної взаємодії апаратної платформи із двигуном, радіомодулями та іншими електронними компонентами. Результати дослідження дозволяють розглядати можливість використання платформи Arduino у різних сферах діяльності з метою автоматизації окремих процесів та явищ і підвищення інтересу до ІТ-індустрії», – розповів школяр.





Перша наукова робота і відразу – успішна: в чому секрет?



До слова, це перший досвід Богдана в написанні наукової роботи, якою він займався майже 1,5 року.



«Він просто бавився корабликами, потім зацікавився Arduino і вирішив втулити його в кораблик. Переїхав сюди в Нововолинськ, познайомився з Юлією Дзіковською, яка конкретно займається Arduino, і вона почала його вчити програмувати датчики, ознайомлювати з основами 3D моделювання й він захопився цим і почав цим займатися.



Це новий досвід і нові знання. Дуже багато часу пішло на підбір компонентів, які би добре працювали. Чимало нових програм у програмуванні прийшлося опанувати», – зазначила Лілія Шустік.



Інша наукова керівниця Юлія Дзіковська зауважила, що досвід наукової роботи – надзвичайно цінний, оскільки учні беруть участь не тільки в проведенні досліджень, а й вчаться описувати результати власних відкриттів і, що дуже важливо, обґрунтовано їх захищати.



«Насправді робота не несе ніякого феноменального відкриття чи новизни якоїсь. Ми робили акцент на тому, що робототехніка, роботизація, автоматизація поступово входить в усі сфери життя. І, якщо ти з дитинства будеш своє захоплення розвивати й інвестувати в нього нові знання та досягнення, то воно може перерости і в роботу, і в бізнес, і бути на часі в будь-який момент», – запевнила викладачка.



На досягнутому Богдан не зупиняється. Він вже працює над новою науковою роботою, яку планує захищати наприкінці січня 2021 року. Цього разу школяр взяв ще складнішу тему для дослідження, аби показати свій ріст.



За його словами, нічого не можливого не має, потрібно тільки постійно вдосконалюватися, працювати над собою, ставити мету і досягати її.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень 10-го класу Нововолинського наукового ліцею-інтернату Богдан Фрасоля став призером Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук.Конкурс відбувся 5-8-го листопада. Через коронавірус і карантин, його провели дистанційно, - пише БУГ. 19 найсильніших школярів з усіх куточків України, які стали переможцями на обласному етапі конкурсу, захищали свої доробки і доводили членам журі наукову доцільність одержаних результатів, а також вели наукові баталії.При відборі кращих робіт враховувались такі критерії як актуальність, оригінальність та новизна теми, самостійність, практична значимість отриманих результатів, грамотність, культура доповіді та стиль ведення наукової дискусії.Богдан Фрасоля презентував результати власних досліджень у секції «Науково-технічна творчість та винахідництво». Юний науковець досліджував тему «Судномоделізм з використанням універсального контролера Arduino».Під час захисту судді високо оцінили роботу Богдана: відзначили високий рівень обґрунтування теми, актуальність розробки поданого на захист матеріалу, а також технічну якість та інформативність презентації.В дослідженні школяру допомагали наукові керівниці: хто вони?Допомагають школяру в його науковій діяльності кандидат технічних наук, викладач економічних дисциплін ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»та вчитель фізики та астрономії Нововолинського наукового ліцею-інтернатуСаме вони, коли талановитий і старанний Богдан переїхав з села Обенижі Турійського району в Нововолинськ, зуміли зацікавити його новою справою – робототехнікою і підтримали його прагнення поєднати це з судномоделюванням. І в результаті – вийшла цікава наукова робота, яка спочатку зайняла І місце на обласному конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт, а потім її високо оцінили й на Всеукраїнському рівні.За словами Богдана, його дитяче захоплення судномоделізмом тепер у поєднанні з робототехнікою і програмуванням стало не лише основою наукової робити, але, ймовірно, справою усього життя.«З дитинства захоплювався судномоделізмом, а коли, два роки тому, перейшов навчатися у 8-й клас Нововолинського наукового ліцею-інтернату, то почав вже більш серйозно на науковому рівні займатися робототехнікою і програмуванням. Тому вирішив поєднати в одне ціле давнє захоплення і нові. Я хотів показати, що будь-яке захоплення може перерости до таких масштабів і стати справою життя. Потрібно усучаснюватися, знайомитися й зі сферою ID технологій, адже за ними майбутнє», – наголосив школяр.За його словами, аматорське конструювання є досить популярним та креативним, а застосування плат Arduino для програмування конструкцій на виконання певних поставлених завдань є захоплюючим та цікавим.Свою наукову роботу Богдан, підкріпив практичним результатом: власноруч створив справжню модель судна і навіть розробив програмний код для віддаленого керування рухом цього судна за допомогою пульта.«Можливість створити власними руками рухоме судно дає шанс побудувати моделі не лише радіокеровані, а й автономні, що є корисним для дистанційного дослідження під та над водою. Я, з допомогою своїх наукових керівників, створив та роздрукував модель судна за допомогою 3D-принтера. Потім склав монтажну схему підключення й підібрав електронне наповнення судна для забезпечення можливості віддаленого керування з використанням контролера Arduino. Окрім цього, створив програмний код для успішної взаємодії апаратної платформи із двигуном, радіомодулями та іншими електронними компонентами. Результати дослідження дозволяють розглядати можливість використання платформи Arduino у різних сферах діяльності з метою автоматизації окремих процесів та явищ і підвищення інтересу до ІТ-індустрії», – розповів школяр.До слова, це перший досвід Богдана в написанні наукової роботи, якою він займався майже 1,5 року.«Він просто бавився корабликами, потім зацікавився Arduino і вирішив втулити його в кораблик. Переїхав сюди в Нововолинськ, познайомився з Юлією Дзіковською, яка конкретно займається Arduino, і вона почала його вчити програмувати датчики, ознайомлювати з основами 3D моделювання й він захопився цим і почав цим займатися.Це новий досвід і нові знання. Дуже багато часу пішло на підбір компонентів, які би добре працювали. Чимало нових програм у програмуванні прийшлося опанувати», – зазначила Лілія Шустік.Інша наукова керівниця Юлія Дзіковська зауважила, що досвід наукової роботи – надзвичайно цінний, оскільки учні беруть участь не тільки в проведенні досліджень, а й вчаться описувати результати власних відкриттів і, що дуже важливо, обґрунтовано їх захищати.«Насправді робота не несе ніякого феноменального відкриття чи новизни якоїсь. Ми робили акцент на тому, що робототехніка, роботизація, автоматизація поступово входить в усі сфери життя. І, якщо ти з дитинства будеш своє захоплення розвивати й інвестувати в нього нові знання та досягнення, то воно може перерости і в роботу, і в бізнес, і бути на часі в будь-який момент», – запевнила викладачка.На досягнутому Богдан не зупиняється. Він вже працює над новою науковою роботою, яку планує захищати наприкінці січня 2021 року. Цього разу школяр взяв ще складнішу тему для дослідження, аби показати свій ріст.За його словами, нічого не можливого не має, потрібно тільки постійно вдосконалюватися, працювати над собою, ставити мету і досягати її.

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