На Волині померла ексочільниця сільради

Людмили Клімішиної.



Жінка померла 18 листопада. Трагічну звістку



Людмила Михайлівна Клімішина народилася 26 лютого 1949 року. Вона була активною волонтеркою, очолювала Рожищенську районну волонтерську громадську організацію «Жіноча рада», багато разів збирала допомогу для військових на Сході.



Жінка померла у лікарні після тривалого лікування.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Людмили Клімішиної.

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