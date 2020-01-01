На Волині померла ексочільниця сільради
Сьогодні, 11:52
Перестало битися серце колишньої очільниці Навізької сільської ради Людмили Клімішиної.
Жінка померла 18 листопада. Трагічну звістку Район.Рожище дізналося з власних джерел.
Людмила Михайлівна Клімішина народилася 26 лютого 1949 року. Вона була активною волонтеркою, очолювала Рожищенську районну волонтерську громадську організацію «Жіноча рада», багато разів збирала допомогу для військових на Сході.
Жінка померла у лікарні після тривалого лікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Людмили Клімішиної.
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Жінка померла 18 листопада. Трагічну звістку Район.Рожище дізналося з власних джерел.
Людмила Михайлівна Клімішина народилася 26 лютого 1949 року. Вона була активною волонтеркою, очолювала Рожищенську районну волонтерську громадську організацію «Жіноча рада», багато разів збирала допомогу для військових на Сході.
Жінка померла у лікарні після тривалого лікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Людмили Клімішиної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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