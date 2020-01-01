вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Локомотив був за кілька метрів: на залізничному переїзді у Луцьку водій вантажівки проїхав на «червоне». ВІДЕО

Локомотив був за кілька метрів: на залізничному переїзді у Луцьку водій вантажівки проїхав на «червоне». ВІДЕО
Водія ТАТА LPT-613, який через неуважність проїхав залізничний переїзд на заборонений червоний сигнал світлофора, патрульні виявили на перехресті вулиць Набережна — Ківерцівська — Стрілецька.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Зауважують, що проїзд здійснювався тоді, коли локомотив перебував за кілька метрів від вантажівки.

На кермувальника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП.

Нагадаємо, на днях у Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, порушення правил, вантажівка, залізничний переїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще з кислородними балконами. Тож який би вибухнув.
Відповісти
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: легковик влетів у КамАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Лучанин, який викрав у супермаркеті 4 пляшки віскі, сяде у тюрму
Сьогодні, 14:58
Локомотив був за кілька метрів: на залізничному переїзді у Луцьку водій вантажівки проїхав на «червоне». ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
Сильний вітер і нічні морози: синоптик попередила українців про похолодання
Сьогодні, 14:15
Звільнили директора служби місцевих автодоріг Волині
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО У Луцьку на перехресті перекинулась вантажівка. ФОТО
13 жовтень, 09:20
У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія за участю легковика та вантажівки
03 липень, 17:20
У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
22 червень, 12:12
У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу
10 червень, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин обікрав квартиру, підібравши ключ до дверей
Сьогодні, 15:21
 0
Аварія на Волині: легковик влетів у КамАЗ. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Лучанин, який викрав у супермаркеті 4 пляшки віскі, сяде у тюрму
Сьогодні, 14:58
 0
Локомотив був за кілька метрів: на залізничному переїзді у Луцьку водій вантажівки проїхав на «червоне». ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
 0
Сильний вітер і нічні морози: синоптик попередила українців про похолодання
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8