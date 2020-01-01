Локомотив був за кілька метрів: на залізничному переїзді у Луцьку водій вантажівки проїхав на «червоне». ВІДЕО
Сьогодні, 14:26
Водія ТАТА LPT-613, який через неуважність проїхав залізничний переїзд на заборонений червоний сигнал світлофора, патрульні виявили на перехресті вулиць Набережна — Ківерцівська — Стрілецька.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Зауважують, що проїзд здійснювався тоді, коли локомотив перебував за кілька метрів від вантажівки.
На кермувальника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП.
Нагадаємо, на днях у Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне».
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Зауважують, що проїзд здійснювався тоді, коли локомотив перебував за кілька метрів від вантажівки.
На кермувальника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 123 (В’їзд на залізничний переїзд у випадку, коли рух через переїзд заборонений) КУпАП.
Нагадаємо, на днях у Луцьку патрульні забрали в жінки посвідчення водія, бо вона їхала через залізничний переїзд на «червоне».
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Коментарі 1
Ще з кислородними балконами. Тож який би вибухнув.
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