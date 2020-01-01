Уродженець Волині у Львові розпилив газовий балончик в обличчя трьом поліцейським
Сьогодні, 11:02
Уродженець Ківерців 11 листопада мав неприємний інцидент із поліцією у Личаківському районі Львова.
Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду.
Так, із документу відомо, що троє оперуповноважених Личаківського відділу поліції, будучи при виконанні своїх службових обов`язків, на площі Петрушевича виявили двох громадян. Підійшовши до вказаних осіб, оперуповноважені представились працівниками поліції, пред'явили свої службові посвідчення та попросили пояснити мету їхнього перебування у вказаному районі.
Після цього уродженець Ківерців, усвідомлюючи, що він при собі зберігає наркотичні засоби і те, що перед ним – працівники поліції, вийняв з кишені куртки газовий балончик та миттєво розпилив його їм в обличчя, в результаті чого останнім було спричинено тілесні ушкодження.
Так, у одного з них діагностували хімічний опік кон'юктиви 1-2 ступеня обох очей, у іншого – хімічний опік кон'юктиви 1 ступеня обох очей, у третього – хімічний опік кон'юктиви обох очей та струс головного мозку.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобово за місцем фактичного його проживання.
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Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду.
Так, із документу відомо, що троє оперуповноважених Личаківського відділу поліції, будучи при виконанні своїх службових обов`язків, на площі Петрушевича виявили двох громадян. Підійшовши до вказаних осіб, оперуповноважені представились працівниками поліції, пред'явили свої службові посвідчення та попросили пояснити мету їхнього перебування у вказаному районі.
Після цього уродженець Ківерців, усвідомлюючи, що він при собі зберігає наркотичні засоби і те, що перед ним – працівники поліції, вийняв з кишені куртки газовий балончик та миттєво розпилив його їм в обличчя, в результаті чого останнім було спричинено тілесні ушкодження.
Так, у одного з них діагностували хімічний опік кон'юктиви 1-2 ступеня обох очей, у іншого – хімічний опік кон'юктиви 1 ступеня обох очей, у третього – хімічний опік кон'юктиви обох очей та струс головного мозку.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту цілодобово за місцем фактичного його проживання.
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