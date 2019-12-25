вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні оновили правила дорожнього руху

В Україні оновили правила дорожнього руху
З 17 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху України, прийняті минулого тижня Кабінетом міністрів за ініціативою МВС.

Про це повідомляє "Главком".

Водії таксі тепер зобов'язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.
Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією), а пасажири з інвалідністю, можуть не користуватися ними тільки якщо їх фізіологічні особливості унеможливлюють користування.
Пішоходи, які йдуть по узбіччю або проїжджій частині дороги, зобов'язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби і в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами.
Велосипедисти отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту.
Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля, повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами.

Крім того, змінені деякі положення, що стосуються автомобілів і водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, і введений новий вид дорожнього знаку 1.40, який тепер буде називатися «зміна покриття» замість давно втратив актуальність знаку «кінець дороги з удосконаленим покриттям».

В Україні оновили правила дорожнього руху

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нові правила, дорожній рух, МВС, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні оновили правила дорожнього руху
Сьогодні, 12:45
У Києві від коронавурусу із різницею в три дні померли матір та донька
Сьогодні, 12:22
Суд оштрафував волинянина, який ображав та виганяв з будинку дружину
Сьогодні, 12:20
Чому круто вчитися в США: система, умови, перспективи*
Сьогодні, 12:04
У Ковелі подорожчає вода
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Правоохоронці хочуть посилити покарання для водіїв за наїзди на людей Правоохоронці хочуть посилити покарання для водіїв за наїзди на людей
25 грудень, 2019, 06:18
В Україні зміняться правила вступу до університетів В Україні зміняться правила вступу до університетів
18 грудень, 2019, 20:19
В Україні – нові правила постачання гарячої води В Україні – нові правила постачання гарячої води
11 грудень, 2019, 20:18
В Україні змінили правила видачі водійських прав В Україні змінили правила видачі водійських прав
22 жовтень, 2019, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні оновили правила дорожнього руху
Сьогодні, 12:45
 0
У Києві від коронавурусу із різницею в три дні померли матір та донька
Сьогодні, 12:22
 0
Суд оштрафував волинянина, який ображав та виганяв з будинку дружину
Сьогодні, 12:20
 0
Чому круто вчитися в США: система, умови, перспективи*
Сьогодні, 12:04
 0
У Ковелі подорожчає вода
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8