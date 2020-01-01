Волинянин поцупив у роздягальні шахти телефон і зняв з чужої картки чималу суму грошей





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пише



Інформують, що у лютому минулого року чоловік знаходився у приміщенні загальної роздягальні шахти №9 «Нововолинська» у селі Литовеж. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він зазирнув до кишені чужої куртки та потягнув звідти телефон.



Скориставшись інтернетом, чоловік зняв з рахунку чужої картки «Універсальна» Приватбанку 11 600 гривень.



Відомо, що крадій – уродженець міста Нововолинськ. Під час судового засідання крадій та потерпілий заявили, що вони примирилися між собою.



Суд призначив волинянину покарання у виді двох років шести місяців обмеження волі умовно.

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