вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'ятий будинок ЖК «Супернова» – на фініші. ФОТОЗВІТ*

П'ятий будинок ЖК «Супернова» – на фініші. ФОТОЗВІТ*
Завершуються внутрішні роботи у п'ятому будинку ЖК “Супернова” та активно ведуться роботи уже в п'яти під'їздах “великого” будинку.

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Зокрема, у 5 будинку:
- встановили вхідні двері у квартирах.
- встановили поквартирно електрощитки.
- змонтували ліфт.
- розпочали штукатурку стін у під‘їзді та облаштування вхідної групи.

У 7 багатопід'їздному будинку:
1 під'їзд -завершили будівельну частину,
2 під'їзд - мурують 5-й поверх,
3 під'їзд - кладуть панелі перекриття на цокольний поверх,
4 під'їзд - облаштовують армопояс,
5 під'їзд - облаштовують піщану подушку.



Зауважують, у ЖК “Супернова” зараз продаються за акційною ціною 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Ціна – від 17 200 грн/м2 при повній оплаті. Є також різні варіанти відтермінування, максимально – до червня 2023 року.

Більше про акційні пропозиції компанії “Інвестор” можна прочитати за посиланням.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, п'ятий будинок, фініш
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сільська медицина Волині поповнилася 40 новими позашляховиками. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Харківщині – масове отруєння учнів
Сьогодні, 16:44
П'ятий будинок ЖК «Супернова» – на фініші. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:27
На Волині бус збив двох пішоходів
Сьогодні, 16:03
Стало відомо, де працює колишній головний медик Волині Ігор Ващенюк
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді* Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*
12 листопад, 18:40
«Інвестор» створив у луцькій школі фонд допомоги талановитим учням. ФОТО* «Інвестор» створив у луцькій школі фонд допомоги талановитим учням. ФОТО*
04 листопад, 17:25
На Волині визначили кращих більярдистів, які поїдуть на чемпіонат України На Волині визначили кращих більярдистів, які поїдуть на чемпіонат України
27 жовтень, 10:00
Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО* Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*
24 жовтень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як отримати студентську візу для навчання за кордоном *
Сьогодні, 17:30
 0
Сільська медицина Волині поповнилася 40 новими позашляховиками. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
На Харківщині – масове отруєння учнів
Сьогодні, 16:44
 0
П'ятий будинок ЖК «Супернова» – на фініші. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині бус збив двох пішоходів
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8