П'ятий будинок ЖК «Супернова» – на фініші. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:27
Завершуються внутрішні роботи у п'ятому будинку ЖК “Супернова” та активно ведуться роботи уже в п'яти під'їздах “великого” будинку.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Зокрема, у 5 будинку:
- встановили вхідні двері у квартирах.
- встановили поквартирно електрощитки.
- змонтували ліфт.
- розпочали штукатурку стін у під‘їзді та облаштування вхідної групи.
У 7 багатопід'їздному будинку:
1 під'їзд -завершили будівельну частину,
2 під'їзд - мурують 5-й поверх,
3 під'їзд - кладуть панелі перекриття на цокольний поверх,
4 під'їзд - облаштовують армопояс,
5 під'їзд - облаштовують піщану подушку.
Зауважують, у ЖК “Супернова” зараз продаються за акційною ціною 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Ціна – від 17 200 грн/м2 при повній оплаті. Є також різні варіанти відтермінування, максимально – до червня 2023 року.
Більше про акційні пропозиції компанії “Інвестор” можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Зокрема, у 5 будинку:
- встановили вхідні двері у квартирах.
- встановили поквартирно електрощитки.
- змонтували ліфт.
- розпочали штукатурку стін у під‘їзді та облаштування вхідної групи.
У 7 багатопід'їздному будинку:
1 під'їзд -завершили будівельну частину,
2 під'їзд - мурують 5-й поверх,
3 під'їзд - кладуть панелі перекриття на цокольний поверх,
4 під'їзд - облаштовують армопояс,
5 під'їзд - облаштовують піщану подушку.
Зауважують, у ЖК “Супернова” зараз продаються за акційною ціною 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Ціна – від 17 200 грн/м2 при повній оплаті. Є також різні варіанти відтермінування, максимально – до червня 2023 року.
Більше про акційні пропозиції компанії “Інвестор” можна прочитати за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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