Наступний матч «Волині» перенесли
Сьогодні, 20:50
Матч 14-го туру Першої ліги між «Волинню» та «Прикарпаттям» перенесли на невизначений термін.
Відповідне рішення адміністрація ПФЛ ухвалила після того, як у гостей майбутнього протистояння відбулося масове зараження вірусом Covid-19, - повідомляє пресслужба футбольного клубу.
Нагадаємо, що поєдинок «Волині» та «Прикарпаття» повинен був відбутися завтра, 20 листопада, на стадіоні «Авангард» у Луцьку та розпочатися о 14:00. Таким чином, наступний поєдинок «Хрестоносці» зіграють у середу, 25 листопада. В Одесі наші футболісти зустрінуться із одеським «Чорноморцем». Початок матчу – о 16:00.
Нагадаємо, що у «Волині» є ще один незіграний матч чемпіонату – поєдинок 4-го туру на виїзді проти «Миколаєва».
Щодо подальшої долі перенесених поєдинків ФК "Волинь" пресслужба обіцяє повідомити згодом.
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Відповідне рішення адміністрація ПФЛ ухвалила після того, як у гостей майбутнього протистояння відбулося масове зараження вірусом Covid-19, - повідомляє пресслужба футбольного клубу.
Нагадаємо, що поєдинок «Волині» та «Прикарпаття» повинен був відбутися завтра, 20 листопада, на стадіоні «Авангард» у Луцьку та розпочатися о 14:00. Таким чином, наступний поєдинок «Хрестоносці» зіграють у середу, 25 листопада. В Одесі наші футболісти зустрінуться із одеським «Чорноморцем». Початок матчу – о 16:00.
Нагадаємо, що у «Волині» є ще один незіграний матч чемпіонату – поєдинок 4-го туру на виїзді проти «Миколаєва».
Щодо подальшої долі перенесених поєдинків ФК "Волинь" пресслужба обіцяє повідомити згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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