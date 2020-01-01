Наступний матч «Волині» перенесли

Матч 14-го туру Першої ліги між «Волинню» та «Прикарпаттям» перенесли на невизначений термін.Відповідне рішення адміністрація ПФЛ ухвалила після того, як у гостей майбутнього протистояння відбулося масове зараження вірусом Covid-19, - повідомляє пресслужба футбольного клубу.Нагадаємо, що поєдинок «Волині» та «Прикарпаття» повинен був відбутися завтра, 20 листопада, на стадіоні «Авангард» у Луцьку та розпочатися о 14:00. Таким чином, наступний поєдинок «Хрестоносці» зіграють у середу, 25 листопада. В Одесі наші футболісти зустрінуться із одеським «Чорноморцем». Початок матчу – о 16:00.Нагадаємо, що у «Волині» є ще один незіграний матч чемпіонату – поєдинок 4-го туру на виїзді проти «Миколаєва».Щодо подальшої долі перенесених поєдинків ФК "Волинь" пресслужба обіцяє повідомити згодом.