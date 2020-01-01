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Повідомили, скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері

Повідомили, скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Луцький слідчий ізолятор показав один із найнижчих результатів за сумою виручених коштів від реалізації експериментального проєкту Міністерства юстиції України щодо впровадження платних камер.

Про це повідомляють у міністерстві.

Загалом слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер заробили 1 500 000 гривень. Левову частку цієї суми – майже мільйон гривень – сплатили за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у Київському СІЗО.

Перші надходження від платних камер отримали Криворізька УВП (№ 3) та Дніпровська УВП (№ 4) – 4 800 грн та 2 200 грн відповідно.

Луцький слідчий ізолятор заробив на платній камері 4 400 гривень.
Менше на VIP-камерах заробили у ДУ "Житомирська УВП №8" (3 940 гривень), ДУ "Дніпровська УВП №4" (2200 гривень).
Повідомили, скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері

Як відомо, усі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

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Теги: СІЗО, Луцьк, платна камера
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