Повідомили, скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері

Луцький слідчий ізолятор показав один із найнижчих результатів за сумою виручених коштів від реалізації експериментального проєкту Міністерства юстиції України щодо впровадження платних камер.Про це повідомляють у міністерстві.Загалом слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер заробили 1 500 000 гривень. Левову частку цієї суми – майже мільйон гривень – сплатили за користування приміщеннями з поліпшеними умовами перебування у Київському СІЗО.Перші надходження від платних камер отримали Криворізька УВП (№ 3) та Дніпровська УВП (№ 4) – 4 800 грн та 2 200 грн відповідно.Луцький слідчий ізолятор заробив на платній камері 4 400 гривень.Менше на VIP-камерах заробили у ДУ "Житомирська УВП №8" (3 940 гривень), ДУ "Дніпровська УВП №4" (2200 гривень).Як відомо, усі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер СІЗО.