Вибрали найкращий варіант великого Державного герба

Оголосили результати конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України, який проводило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр культури та інформаційної політикиЗагалом в конкурсі брали участь 112 робіт. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.«Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб. Наступний крок – Мін’юст підготує проект Закону України «Про державні символи», що буде передано до ВРУ. Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб», - йдеться у дописі міністра.