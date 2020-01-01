Вибрали найкращий варіант великого Державного герба
Сьогодні, 00:15
Оголосили результати конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України, який проводило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Загалом в конкурсі брали участь 112 робіт. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.
«Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб. Наступний крок – Мін’юст підготує проект Закону України «Про державні символи», що буде передано до ВРУ. Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб», - йдеться у дописі міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Загалом в конкурсі брали участь 112 робіт. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.
«Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб. Наступний крок – Мін’юст підготує проект Закону України «Про державні символи», що буде передано до ВРУ. Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб», - йдеться у дописі міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вибрали найкращий варіант великого Державного герба
Сьогодні, 00:15
20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили, скілький у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
19 листопад, 23:34
За кількістю обраних голів громад партія «За майбутнє» перемогла «Європейську Солідарність», «Батьківщину» і «Свободу»
19 листопад, 22:57
Волинські волейболістки поступилися лідеркам Суперліги. ВІДЕО
19 листопад, 22:21