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Вибрали найкращий варіант великого Державного герба

Вибрали найкращий варіант великого Державного герба
Оголосили результати конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України, який проводило Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Загалом в конкурсі брали участь 112 робіт. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.

«Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб. Наступний крок – Мін’юст підготує проект Закону України «Про державні символи», що буде передано до ВРУ. Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб», - йдеться у дописі міністра.

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Теги: конкурс
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