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Двоє шахтарів та донор з Волині отримали почесні звання

Двоє шахтарів та донор з Волині отримали почесні звання
У Нововолинську державними нагороди відзначили двох шахтарів та донора.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.

Зокрема, почесне звання "Заслужений донор України" за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли донору з м. Нововолинськ Валерію Доманському.

Звання «Заслужений шахтар України» за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря отримали:
- Василь Дуда - заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля";
- Віталій Лечицький - електрослюсар підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля".


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Теги: почесні звання, волиняни, шахтар, донор
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