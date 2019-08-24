Двоє шахтарів та донор з Волині отримали почесні звання





Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.



Зокрема, почесне звання "Заслужений донор України" за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли донору з м. Нововолинськ Валерію Доманському.



Звання «Заслужений шахтар України» за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря отримали:

- Василь Дуда - заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля";

- Віталій Лечицький - електрослюсар підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську державними нагороди відзначили двох шахтарів та донора.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.Зокрема, почесне звання "Заслужений донор України" за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли донору з м. НововолинськЗвання «Заслужений шахтар України» за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря отримали:- заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля";- електрослюсар підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля".

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