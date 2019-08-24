Двоє шахтарів та донор з Волині отримали почесні звання
Сьогодні, 12:50
У Нововолинську державними нагороди відзначили двох шахтарів та донора.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.
Зокрема, почесне звання "Заслужений донор України" за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли донору з м. Нововолинськ Валерію Доманському.
Звання «Заслужений шахтар України» за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря отримали:
- Василь Дуда - заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля";
- Віталій Лечицький - електрослюсар підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля".
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.
Зокрема, почесне звання "Заслужений донор України" за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм присвоїли донору з м. Нововолинськ Валерію Доманському.
Звання «Заслужений шахтар України» за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм та з нагоди Дня шахтаря отримали:
- Василь Дуда - заступник начальника дільниці відокремленого підрозділу "Шахта № 9 "Нововолинська" державного підприємства "Волиньвугілля";
- Віталій Лечицький - електрослюсар підземного відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" державного підприємства "Волиньвугілля".
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