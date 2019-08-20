П'яний та без водійських прав: у Луцьку патрульні зловили горе-керманича
Сьогодні, 13:21
У Луцьку вночі на вулиці Ковельській патрульні зупинили Volkswagen Golf, кермувальник якого порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування з 23-річним хлопцем, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він не мав водійських прав, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Згодом керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — позитивний.
Патрульні відсторонили хлопця від керування та склали всі необхідні адміністративні матеріали.
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Під час спілкування з 23-річним хлопцем, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він не мав водійських прав, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Згодом керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння у медичному закладі. Результат — позитивний.
Патрульні відсторонили хлопця від керування та склали всі необхідні адміністративні матеріали.
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