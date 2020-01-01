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Серце Волині: озеро, яке вражає своєю формою, показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Серце Волині: озеро, яке вражає своєю формою, показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Озеро Закриннє, яке входить до Шацького національного природного парку і яке вражає своєю формою у вигляді серця, зняли з висоти пташиного польоту.

Відеоролик опублікував на Ютуб-каналі Aerosvit 2020 Тарас Федчишин.

"Однією з відомих пам'яток Волинської області є Шацький національний природний парк. Це унікальний куточок на території України, який об'єднує цілюще повітря, величні ліси, піщані пляжі і срібну воду озер. Шацький природний парк - гарне місце для спокійного і тихого відпочинку на природі. До Шацького національного природного парку належить 23 озера. Одне з яких - це озеро Закриннє, що вражає своєю формою", - йдеться у дописі під відео.



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Теги: озеро Закриннє, Шацький НПП, відео
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