Серце Волині: озеро, яке вражає своєю формою, показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Озеро Закриннє, яке входить до Шацького національного природного парку і яке вражає своєю формою у вигляді серця, зняли з висоти пташиного польоту.Відеоролик опублікував на Ютуб-каналі Aerosvit 2020"Однією з відомих пам'яток Волинської області є Шацький національний природний парк. Це унікальний куточок на території України, який об'єднує цілюще повітря, величні ліси, піщані пляжі і срібну воду озер. Шацький природний парк - гарне місце для спокійного і тихого відпочинку на природі. До Шацького національного природного парку належить 23 озера. Одне з яких - це озеро Закриннє, що вражає своєю формою", - йдеться у дописі під відео.