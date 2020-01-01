Волинське село відзначає престольне свято





Про найцікавіші факти з історії села, розповіді про давній місцевий храм та чудотворну ікону інформують на сайті



Історія Променя сягає далеко в глибину віків. Про це свідчать місцеві археологічні знахідки – скарби Боспорського царства і Херсонесу II і III ст., монети римської доби. Про славне історичне минуле нагадує і колишня назва села Пулганів, яка пов’язана з періодом монголо-татарської навали ХІІІ ст. Пулганів – похідне від антропоніма Полгань та ім’я Пулхан. Сучасну назву село Промінь отримало у 1964 р. з ідеологічних міркувань.



Перша офіційна писемна згадка про село датована 1451 роком, коли Великий князь литовський Свидригайло передає Пулганів та інші села пану Петру Ланевичу Кірдеєвичу Мильському. Згодом власниками села були поміщик Томашевський, граф Орурк, пани Перетятковичі.



Назавжди в історію Пулганова увійшов його співвласник Андрій Деревинський, який заповів поховати себе у місцевій церкві та замовив за себе 40 служб.



Місцевий Свято-Михайлівський храм має давню, понад 100-річну історію. Довгий період часу про дату заснування церкви у селі Промінь достовірних відомостей не було. За переказами, церква тут існувала ще з XVII-XVIII століть.



Роком побудови нинішнього храму церковні документи називають 1885. Однак, існує ряд фактів, які свідчать про те, що храм є ще давнішим. Це, зокрема, й ікони XVI-XVII ст., що зберігаються в Музеї Волинської ікони, й іконостас та написи на ньому, датовані 1859 роком.



Наприкінці XIX ст. на кам’яному фундаменті старого храму був збудований дерев’яний. Церква зводилася за кошти парафіян, хоч їх було і небагато (77 дворів – 483 мешканці). Великі пожертви зробили місцеві пани Ягодзінський і Зарембський, допомагали і жителі інших сіл парафії – Коршовця, Голишева, Вербаєва, Новостава. Пан Зарембський та його син поховані біля храму. Їх могили є тут і зараз.





Під час Другої світової війни навколишні села були знищені вщент, але Промінь або Пулганів (історична назва села) уцілів. Місцеві мешканці вважають оберегом та символом села Чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Пулганівської, яка зберігається у Свято-Михайлівському храмі вже майже 300 років.





Образ Пресвятої Богородиці – копія, де оригінал достеменно невідомо. Ікона була написана у 1754 році на замовлення Дмитра та Параскеви Дармовіс. Стан ікони, зображення та зміст житійних клейм свідчать про її історичну цінність. На клеймах зображені події, що відбувались у селі близько трьохсот років тому: зцілення молодиці від злого духа, вигнання нечистої сили з чоловіка, оздоровлення важкохворої дитини, одужання покаліченого. Декілька років тому ікона Божої Матері Пулганівської оновилась, з’явилися яскраві насичені кольори. Тож дива стаються і сьогодні, чудотворний образ зцілює усіх, хто приходить з вірою та молитвою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 листопада в День святого Архангела Михаїла престольне свято відзначають жителі села Промінь.Про найцікавіші факти з історії села, розповіді про давній місцевий храм та чудотворну ікону інформують на сайті Боратинської громади Історія Променя сягає далеко в глибину віків. Про це свідчать місцеві археологічні знахідки – скарби Боспорського царства і Херсонесу II і III ст., монети римської доби. Про славне історичне минуле нагадує і колишня назва села Пулганів, яка пов’язана з періодом монголо-татарської навали ХІІІ ст. Пулганів – похідне від антропоніма Полгань та ім’я Пулхан. Сучасну назву село Промінь отримало у 1964 р. з ідеологічних міркувань.Перша офіційна писемна згадка про село датована 1451 роком, коли Великий князь литовський Свидригайло передає Пулганів та інші села пану Петру Ланевичу Кірдеєвичу Мильському. Згодом власниками села були поміщик Томашевський, граф Орурк, пани Перетятковичі.Назавжди в історію Пулганова увійшов його співвласник Андрій Деревинський, який заповів поховати себе у місцевій церкві та замовив за себе 40 служб.Місцевий Свято-Михайлівський храм має давню, понад 100-річну історію. Довгий період часу про дату заснування церкви у селі Промінь достовірних відомостей не було. За переказами, церква тут існувала ще з XVII-XVIII століть.Роком побудови нинішнього храму церковні документи називають 1885. Однак, існує ряд фактів, які свідчать про те, що храм є ще давнішим. Це, зокрема, й ікони XVI-XVII ст., що зберігаються в Музеї Волинської ікони, й іконостас та написи на ньому, датовані 1859 роком.Наприкінці XIX ст. на кам’яному фундаменті старого храму був збудований дерев’яний. Церква зводилася за кошти парафіян, хоч їх було і небагато (77 дворів – 483 мешканці). Великі пожертви зробили місцеві пани Ягодзінський і Зарембський, допомагали і жителі інших сіл парафії – Коршовця, Голишева, Вербаєва, Новостава. Пан Зарембський та його син поховані біля храму. Їх могили є тут і зараз.Під час Другої світової війни навколишні села були знищені вщент, але Промінь або Пулганів (історична назва села) уцілів. Місцеві мешканці вважають оберегом та символом села Чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Пулганівської, яка зберігається у Свято-Михайлівському храмі вже майже 300 років.Образ Пресвятої Богородиці – копія, де оригінал достеменно невідомо. Ікона була написана у 1754 році на замовлення Дмитра та Параскеви Дармовіс. Стан ікони, зображення та зміст житійних клейм свідчать про її історичну цінність. На клеймах зображені події, що відбувались у селі близько трьохсот років тому: зцілення молодиці від злого духа, вигнання нечистої сили з чоловіка, оздоровлення важкохворої дитини, одужання покаліченого. Декілька років тому ікона Божої Матері Пулганівської оновилась, з’явилися яскраві насичені кольори. Тож дива стаються і сьогодні, чудотворний образ зцілює усіх, хто приходить з вірою та молитвою.

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