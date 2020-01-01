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У Києві згоріла маршрутка

У Києві згоріла маршрутка
У Києві неподалік станції метро "Академмістечко" загорілася маршрутка.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Киев Оперативный.

"У маршрутці щось вибухнуло, після чого вона почала палати. Згоріла майже вся. На місці вже працювали рятувальники ДСНС. Рух транспорту обмежений правоохоронцями. Інформація про потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом речниця головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу “Україна 24” розповіла, що у маршрутці, за попередньою інформацією, пасажирів не було.

“Попередньо у маршрутці людей не було взагалі, окрім водія”, - сказала вона.

У Києві згоріла маршрутка

Також наразі уточнюється, чи виникла пожежа на ходу маршрутки, чи під час стоянки.

Київпастранс написав у Телеграмі про ускладнення руху транспорту в районі "Академмістечка”.

“Затримується рух тролейбусів №39 та автобус №97, 102А по проспекту Палладіна/б-р Вернадського (ст.м."Академмістечко) з причини загоряння маршрутного таксі №384. На місце викликали службу ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Згодом рух відновили.

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Теги: Київ, маршрутка, пожежа
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