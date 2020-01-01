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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 листопада

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 листопада
За минулу добу на Волині зареєстрували 325 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Так, випадки захворювання виявили у:

м. Луцьк – 133,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 34,
Горохівський район –12,
Іваничівський район – 4,
Ківерцівський район – 15,
Ковельський район – 42,
Локачинський район – 2,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 8,
Луцький район – 21,
Маневицький район – 4,
Ратнівський район – 7,
Старовижівський район – 8,
Турійський район – 16,
Шацький район - 4.
Усього станом на 22 листопада в області зареєстровано 21456 випадків.
Одужали – 13938 (за останню добу - 73).
Летальні випадки – 394 (за останню добу –3: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 810 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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