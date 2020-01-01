Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 листопада
Сьогодні, 11:29
За минулу добу на Волині зареєстрували 325 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Так, випадки захворювання виявили у:
м. Луцьк – 133,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 34,
Горохівський район –12,
Іваничівський район – 4,
Ківерцівський район – 15,
Ковельський район – 42,
Локачинський район – 2,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 8,
Луцький район – 21,
Маневицький район – 4,
Ратнівський район – 7,
Старовижівський район – 8,
Турійський район – 16,
Шацький район - 4.
Усього станом на 22 листопада в області зареєстровано 21456 випадків.
Одужали – 13938 (за останню добу - 73).
Летальні випадки – 394 (за останню добу –3: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 810 осіб.
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Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Так, випадки захворювання виявили у:
м. Луцьк – 133,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 34,
Горохівський район –12,
Іваничівський район – 4,
Ківерцівський район – 15,
Ковельський район – 42,
Локачинський район – 2,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 8,
Луцький район – 21,
Маневицький район – 4,
Ратнівський район – 7,
Старовижівський район – 8,
Турійський район – 16,
Шацький район - 4.
Усього станом на 22 листопада в області зареєстровано 21456 випадків.
Одужали – 13938 (за останню добу - 73).
Летальні випадки – 394 (за останню добу –3: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 810 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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