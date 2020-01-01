Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 листопада





Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.



Так, випадки захворювання виявили у:



м. Луцьк – 133,

м. Нововолинськ – 12,

Володимир-Волинський район – 34,

Горохівський район –12,

Іваничівський район – 4,

Ківерцівський район – 15,

Ковельський район – 42,

Локачинський район – 2,

Любомльський район – 3,

Любешівський район – 8,

Луцький район – 21,

Маневицький район – 4,

Ратнівський район – 7,

Старовижівський район – 8,

Турійський район – 16,

Шацький район - 4.

Усього станом на 22 листопада в області зареєстровано 21456 випадків.

Одужали – 13938 (за останню добу - 73).

Летальні випадки – 394 (за останню добу –3: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район - 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 810 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 325 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.Так, випадки захворювання виявили у:м. Луцьк – 133,м. Нововолинськ – 12,Володимир-Волинський район – 34,Горохівський район –12,Іваничівський район – 4,Ківерцівський район – 15,Ковельський район – 42,Локачинський район – 2,Любомльський район – 3,Любешівський район – 8,Луцький район – 21,Маневицький район – 4,Ратнівський район – 7,Старовижівський район – 8,Турійський район – 16,Шацький район - 4.Усього станом на 22 листопада в області зареєстровано 21456 випадків.Одужали – 13938 (за останню добу - 73).Летальні випадки – 394 (за останню добу –3: місто Луцьк – 1, Іваничівський район – 1, Любомльський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 810 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію