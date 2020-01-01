Дорогу поблизу Луцька ремонтуватимуть за 7 мільйонів гривень





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство Служба автомобільних доріг у Волинській області. Пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 13 грудня 2020 року. Аукціон розпочнеться у 2021 році.



Очікувана вартість робіт становить 7,008 мільйона гривень.



Йдеться про поточний середній ремонт дороги Боратин–Вербаїв–Лучиці на ділянці між 0,081 і 0,338 кілометрами.



Роботи включатимуть видалення дерев, корчування пнів, демонтування покриттів із бруківки та бортових каменів, перекладання горловин цегляних колодязів, холодне фрезерування покриття, улаштування нового асфальтобетонного покриття, укріплення узбіч, розлив бітуму, облаштування пішохідної та велосипедної доріжок, встановлення нових дорожніх знаків і обмежувальних стовпчиків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення металевого бар’єрного огородження, перенесення автопавільйону, зовнішнє освітлення дороги.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, власного або орендованого асфальтобетонного заводу, з якого поставлятиметься асфальтобетон для виконання робіт, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Ремонт мають завершити до 31 жовтня наступного року.



Нагадаємо, раніше Служба автомобільних доріг у Волинській області оголошувала тендер на ремонт згаданої дороги на відрізку між 0,358 і 3,558 кілометрами. Вартість цих робіт тоді оцінили в 14,657 мільйона гривень.



Окрім того, підприємство за 12,187 мільйона гривень запланувало реконструкцію перехрестя доріг місцевого значення О030849 Луцьк–Рованці та О030850 Боратин–Вербаїв–Лучиці, що в Рованцях Луцького району Волинської області.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року заплановано здійснити поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О030850 Боратин–Вербаїв–Лучиці Луцького району Волинської області.Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство Служба автомобільних доріг у Волинській області. Пише ІА "Волинські новини" Тендерні пропозиції прийматимуть до 13 грудня 2020 року. Аукціон розпочнеться у 2021 році.Очікувана вартість робіт становить 7,008 мільйона гривень.Йдеться про поточний середній ремонт дороги Боратин–Вербаїв–Лучиці на ділянці між 0,081 і 0,338 кілометрами.Роботи включатимуть видалення дерев, корчування пнів, демонтування покриттів із бруківки та бортових каменів, перекладання горловин цегляних колодязів, холодне фрезерування покриття, улаштування нового асфальтобетонного покриття, укріплення узбіч, розлив бітуму, облаштування пішохідної та велосипедної доріжок, встановлення нових дорожніх знаків і обмежувальних стовпчиків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення металевого бар’єрного огородження, перенесення автопавільйону, зовнішнє освітлення дороги.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, власного або орендованого асфальтобетонного заводу, з якого поставлятиметься асфальтобетон для виконання робіт, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.Ремонт мають завершити до 31 жовтня наступного року.Нагадаємо, раніше Служба автомобільних доріг у Волинській області оголошувала тендер на ремонт згаданої дороги на відрізку між 0,358 і 3,558 кілометрами. Вартість цих робіт тоді оцінили в 14,657 мільйона гривень.Окрім того, підприємство за 12,187 мільйона гривень запланувало реконструкцію перехрестя доріг місцевого значення О030849 Луцьк–Рованці та О030850 Боратин–Вербаїв–Лучиці, що в Рованцях Луцького району Волинської області.Підписуйтесь на наш Telegram-канал, аби першими дізнава

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