У волинському селі люди самотужки відремонтували аварійну ділянку дороги. ВІДЕО





«Аби руки й охота, буде зроблена робота», – каже народне прислів’я. Яскравий приклад цьому є об’єднання зусиль громади села Погулянка, яке завжди славилось працьовитими людьми. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Життя Великої Глуші, пише



Не дочекавшись допомоги та коштів, що мали надійти на ремонт дороги загального користування мешканці громади на чолі з депутатом Камінь-Каширської районної ради Анатолієм Яциком об’єднали свої зусилля й самотужки відремонтували аварійну ділянку дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Погулянка, не дочекавшись допомоги та коштів, самі взялися за ремонт.«Аби руки й охота, буде зроблена робота», – каже народне прислів’я. Яскравий приклад цьому є об’єднання зусиль громади села Погулянка, яке завжди славилось працьовитими людьми. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Життя Великої Глуші, пише Район.Любешів Не дочекавшись допомоги та коштів, що мали надійти на ремонт дороги загального користування мешканці громади на чолі з депутатом Камінь-Каширської районної радиоб’єднали свої зусилля й самотужки відремонтували аварійну ділянку дороги.

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