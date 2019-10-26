У волинському селі люди самотужки відремонтували аварійну ділянку дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 08:22
Мешканці села Погулянка, не дочекавшись допомоги та коштів, самі взялися за ремонт.
«Аби руки й охота, буде зроблена робота», – каже народне прислів’я. Яскравий приклад цьому є об’єднання зусиль громади села Погулянка, яке завжди славилось працьовитими людьми. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Життя Великої Глуші, пише Район.Любешів.
Не дочекавшись допомоги та коштів, що мали надійти на ремонт дороги загального користування мешканці громади на чолі з депутатом Камінь-Каширської районної ради Анатолієм Яциком об’єднали свої зусилля й самотужки відремонтували аварійну ділянку дороги.
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«Аби руки й охота, буде зроблена робота», – каже народне прислів’я. Яскравий приклад цьому є об’єднання зусиль громади села Погулянка, яке завжди славилось працьовитими людьми. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Життя Великої Глуші, пише Район.Любешів.
Не дочекавшись допомоги та коштів, що мали надійти на ремонт дороги загального користування мешканці громади на чолі з депутатом Камінь-Каширської районної ради Анатолієм Яциком об’єднали свої зусилля й самотужки відремонтували аварійну ділянку дороги.
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