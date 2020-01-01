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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин

Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин
Від сьогодні, 23 листопада, Боратинська сільська рада переходить на дистанційний режим роботи у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед працівників апарату.

Про це йдеться на сайті сільради.

Повідомляють, особистий прийом громадян тимчасово припинили. На період обмежувальних заходів виконавчі органи сільської ради надаватимуть консультації виключно в телефонному режимі та онлайн.

Карантин у сільській раді триватиме до моменту стабілізації епідемічної ситуації серед працівників.

Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 408 випадків захворювання на COVID-19, 4 випадки хвороби завершилися летально.

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Теги: карантин, Боратинська сільрада, коронавірус
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