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Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо

Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
У Мінську 19–22 листопада відбувся чемпіонат світу серед майстрів з боротьби самбо, звідки лучанин Ільдар Гасимов привіз два «срібла».

Інформаційному агентству ВолиньPost спортсмен повідомив, що виступав у складі збірної команди України і став віце-чемпіоном світу у ваговій категорії 90 кілограм.

У фінальній сутичці Ідьдар Гасимов поступився спортсмену з Росії лише в одне попередження. Наступного ж дня відбувалися командні змагання в форматі «стінка на стінку», де лучанин знову виборов срібну медаль у складі збірної команди України та переміг усі свої зустрічі.

Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо

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Теги: самбо, Луцьк, борець, змагання, Мінськ
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