Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
Сьогодні, 13:56
У Мінську 19–22 листопада відбувся чемпіонат світу серед майстрів з боротьби самбо, звідки лучанин Ільдар Гасимов привіз два «срібла».
Інформаційному агентству ВолиньPost спортсмен повідомив, що виступав у складі збірної команди України і став віце-чемпіоном світу у ваговій категорії 90 кілограм.
У фінальній сутичці Ідьдар Гасимов поступився спортсмену з Росії лише в одне попередження. Наступного ж дня відбувалися командні змагання в форматі «стінка на стінку», де лучанин знову виборов срібну медаль у складі збірної команди України та переміг усі свої зустрічі.
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Інформаційному агентству ВолиньPost спортсмен повідомив, що виступав у складі збірної команди України і став віце-чемпіоном світу у ваговій категорії 90 кілограм.
У фінальній сутичці Ідьдар Гасимов поступився спортсмену з Росії лише в одне попередження. Наступного ж дня відбувалися командні змагання в форматі «стінка на стінку», де лучанин знову виборов срібну медаль у складі збірної команди України та переміг усі свої зустрічі.
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