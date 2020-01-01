Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо

У Мінську 19–22 листопада відбувся чемпіонат світу серед майстрів з боротьби самбо, звідки лучанинпривіз два «срібла».спортсмен повідомив, що виступав у складі збірної команди України і став віце-чемпіоном світу у ваговій категорії 90 кілограм.У фінальній сутичці Ідьдар Гасимов поступився спортсмену з Росії лише в одне попередження. Наступного ж дня відбувалися командні змагання в форматі «стінка на стінку», де лучанин знову виборов срібну медаль у складі збірної команди України та переміг усі свої зустрічі.