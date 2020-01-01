На Рівненщині потяг переїхав 17-річного юнака, який ліг на колію
Сьогодні, 22:21
У місті Костополі на Рівненщині під колесами потяга загинув 17-річний хлопець.
Про це повідомляють у ГУНП у Рівненській області.
Трагедія сталася 22 листопада, о 15:15. Як повідомляє пресслужба області, поліція добу не могла встановити особу загиблого. Однак, 23 листопада жителька Рівненщини упізнала свого сина, коли побачила фотографії у соціальних мережах.
Ним виявився 17-річний житель Костополя. Наразі невідомо, чому хлопець пішов на такий крок. Поліцейські встановили, що машиніст завчасно почав сигналити та гальмувати, однак юнак на це не реагував і ліг на колію.
Відомо, що хлопець мав психічні розлади та перебував на обліку.
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Про це повідомляють у ГУНП у Рівненській області.
Трагедія сталася 22 листопада, о 15:15. Як повідомляє пресслужба області, поліція добу не могла встановити особу загиблого. Однак, 23 листопада жителька Рівненщини упізнала свого сина, коли побачила фотографії у соціальних мережах.
Ним виявився 17-річний житель Костополя. Наразі невідомо, чому хлопець пішов на такий крок. Поліцейські встановили, що машиніст завчасно почав сигналити та гальмувати, однак юнак на це не реагував і ліг на колію.
Відомо, що хлопець мав психічні розлади та перебував на обліку.
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