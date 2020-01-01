У Луцьку помер багаторічний наставник юних винахідників-радіотехніків





Про це йдеться на сторінці Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.



"Петро Миколайович працював у Луцькому міському Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді на посаді керівника гуртка з 1988 р., на посаді методиста 1997-2018 рр., голова міського методичного об’єднання керівників гуртків радіотехнічного напрямку 2006-2018 рр. Як досвідчений інженер, педагог-практик, залучав талановиту юнь до наукової та дослідницько-експериментальної діяльності, надавав вагому методичну допомогу вчителям, керівникам гуртків науково-технічного напрямку", - йдеться у дописі.

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