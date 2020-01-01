Недопада звільнили з посади заступника мера Луцька
Сьогодні, 10:31
Першого заступника міського голови Луцька з питань діяльності виконавчих органів ради Григорія Недопада звільнили з посади.
Про це йшлося у вівторок, 24 листопада, під час сесії Луцькради.
Напередодні Григорій Недопад написав заяву на звільнення. Припинити його обов’язки на посту вирішили з 24 листопада. Посаду першого заступника він обіймав із квітня 2017 року.
Вивели Григорія Недопада і зі складу виконавчого комітету Луцькради.
«Хочу подякувати Григорію Вікторовичу, що вмів чути і своїх, і чужих, що до питань підходив не лише з професійної точки зору, а й з людської», - сказав депутат Микола Яручик.
Варто зазначити, що Григорій Недопад потрапив до списку депутатів Волинської обласної ради.
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Про це йшлося у вівторок, 24 листопада, під час сесії Луцькради.
Напередодні Григорій Недопад написав заяву на звільнення. Припинити його обов’язки на посту вирішили з 24 листопада. Посаду першого заступника він обіймав із квітня 2017 року.
Вивели Григорія Недопада і зі складу виконавчого комітету Луцькради.
«Хочу подякувати Григорію Вікторовичу, що вмів чути і своїх, і чужих, що до питань підходив не лише з професійної точки зору, а й з людської», - сказав депутат Микола Яручик.
Варто зазначити, що Григорій Недопад потрапив до списку депутатів Волинської обласної ради.
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