Недопада звільнили з посади заступника мера Луцька

Григорія Недопада звільнили з посади.



Про це йшлося у вівторок, 24 листопада, під час сесії Луцькради.



Напередодні Григорій Недопад написав заяву на звільнення. Припинити його обов’язки на посту вирішили з 24 листопада. Посаду першого заступника він обіймав із квітня 2017 року.



Вивели Григорія Недопада і зі складу виконавчого комітету Луцькради.



«Хочу подякувати Григорію Вікторовичу, що вмів чути і своїх, і чужих, що до питань підходив не лише з професійної точки зору, а й з людської», - сказав депутат Микола Яручик.



Варто зазначити, що Григорій Недопад

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