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Недопада звільнили з посади заступника мера Луцька

Недопада звільнили з посади заступника мера Луцька
Першого заступника міського голови Луцька з питань діяльності виконавчих органів ради Григорія Недопада звільнили з посади.

Про це йшлося у вівторок, 24 листопада, під час сесії Луцькради.

Напередодні Григорій Недопад написав заяву на звільнення. Припинити його обов’язки на посту вирішили з 24 листопада. Посаду першого заступника він обіймав із квітня 2017 року.

Вивели Григорія Недопада і зі складу виконавчого комітету Луцькради.

«Хочу подякувати Григорію Вікторовичу, що вмів чути і своїх, і чужих, що до питань підходив не лише з професійної точки зору, а й з людської», - сказав депутат Микола Яручик.

Варто зазначити, що Григорій Недопад потрапив до списку депутатів Волинської обласної ради.

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Теги: Луцьк, Григорій Недопад, Луцька міська рада, звільнення
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