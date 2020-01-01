Волинські рятувальники потренувались гасити пожежу на одному з підприємств. ФОТО





Про це повідомляє преесслужба ДСНС.



24 листопада рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль провели тактико-спеціальне навчання на місцевому промисловому підприємстві «Верніколор Україна».



За легендою, пожежа трапилась в одному з приміщень підприємства на площі понад 270 м кв. Спільно з адміністрацією об’єкту, вогнеборці відпрацювали дії з ліквідації пожежі в складі ланки газодимозахисної служби з умовним залученням до гасіння пожежі команд місцевої пожежної охорони сіл Штунь та Полапи, 24-го державного пожежно-рятувального поста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області провели навчальне гасіння пожежі на промисловому підприємстві.Про це повідомляє преесслужба ДСНС.24 листопада рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль провели тактико-спеціальне навчання на місцевому промисловому підприємстві «Верніколор Україна».За легендою, пожежа трапилась в одному з приміщень підприємства на площі понад 270 м кв. Спільно з адміністрацією об’єкту, вогнеборці відпрацювали дії з ліквідації пожежі в складі ланки газодимозахисної служби з умовним залученням до гасіння пожежі команд місцевої пожежної охорони сіл Штунь та Полапи, 24-го державного пожежно-рятувального поста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію