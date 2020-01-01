Волинські рятувальники потренувались гасити пожежу на одному з підприємств. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Працівники управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області провели навчальне гасіння пожежі на промисловому підприємстві.
Про це повідомляє преесслужба ДСНС.
24 листопада рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль провели тактико-спеціальне навчання на місцевому промисловому підприємстві «Верніколор Україна».
За легендою, пожежа трапилась в одному з приміщень підприємства на площі понад 270 м кв. Спільно з адміністрацією об’єкту, вогнеборці відпрацювали дії з ліквідації пожежі в складі ланки газодимозахисної служби з умовним залученням до гасіння пожежі команд місцевої пожежної охорони сіл Штунь та Полапи, 24-го державного пожежно-рятувального поста.
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Про це повідомляє преесслужба ДСНС.
24 листопада рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль провели тактико-спеціальне навчання на місцевому промисловому підприємстві «Верніколор Україна».
За легендою, пожежа трапилась в одному з приміщень підприємства на площі понад 270 м кв. Спільно з адміністрацією об’єкту, вогнеборці відпрацювали дії з ліквідації пожежі в складі ланки газодимозахисної служби з умовним залученням до гасіння пожежі команд місцевої пожежної охорони сіл Штунь та Полапи, 24-го державного пожежно-рятувального поста.
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