Роботи волинських умільців оцінили в Греції





Про це на своїй фейсбук-сторінці написала викладачка дівчини, керівниця студії «Житечко» Марія Кравчук, - повідомляє



Дипломів учасника та лауреата ІІІ ступеня волинянка удостоїлася за свою серію традиційних робіт (плетіння з соломи).



Також дипломи отримали сама Марія Кравчук та студія "Житечко".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев'ятикласниця з Турійського району Мирослава Прищепа отримала диплом на мистецькому фестивалі в Греції.Про це на своїй фейсбук-сторінці написала викладачка дівчини, керівниця студії «Житечко» Марія Кравчук, - повідомляє Таблоїд Волині Дипломів учасника та лауреата ІІІ ступеня волинянка удостоїлася за свою серію традиційних робіт (плетіння з соломи).Також дипломи отримали сама Марія Кравчук та студія "Житечко".

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