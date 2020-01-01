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Роботи волинських умільців оцінили в Греції

Роботи волинських умільців оцінили в Греції
Дев'ятикласниця з Турійського району Мирослава Прищепа отримала диплом на мистецькому фестивалі в Греції.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написала викладачка дівчини, керівниця студії «Житечко» Марія Кравчук, - повідомляє Таблоїд Волині.

Дипломів учасника та лауреата ІІІ ступеня волинянка удостоїлася за свою серію традиційних робіт (плетіння з соломи).

Також дипломи отримали сама Марія Кравчук та студія "Житечко".

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Теги: Волинь, конкурс
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