Роботи волинських умільців оцінили в Греції
Сьогодні, 03:16
Дев'ятикласниця з Турійського району Мирослава Прищепа отримала диплом на мистецькому фестивалі в Греції.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написала викладачка дівчини, керівниця студії «Житечко» Марія Кравчук, - повідомляє Таблоїд Волині.
Дипломів учасника та лауреата ІІІ ступеня волинянка удостоїлася за свою серію традиційних робіт (плетіння з соломи).
Також дипломи отримали сама Марія Кравчук та студія "Житечко".
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Про це на своїй фейсбук-сторінці написала викладачка дівчини, керівниця студії «Житечко» Марія Кравчук, - повідомляє Таблоїд Волині.
Дипломів учасника та лауреата ІІІ ступеня волинянка удостоїлася за свою серію традиційних робіт (плетіння з соломи).
Також дипломи отримали сама Марія Кравчук та студія "Житечко".
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