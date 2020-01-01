вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пограбування кафе у Луцьку потрапило на відео

Пограбування кафе у Луцьку потрапило на відео
Двоє невідомих пограбували новий заклад «Kvadrat Sushi&Pizza», що на вулиці Кравчука, 5 у Луцьку.

Із зачиненого закладу вони винесли готівку та електронну плитку. Про це для ІА Волинські Новини повідомили власники закладу, які надали відео інциденту.

Крадіжка трапилась близько 5 ранку в неділю, 22 листопада. За лічені хвилини двоє невідомих проникли в заклад через вікно кухні та відразу попрямували в зал. Там дістали касу та втікли, прихопивши з кухні електронну поверхню для готування.



Поліція розшукує злочинців, а власники закладу закликають випадкових свідків інциденту відгукнутись за номером 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл
24 листопад, 23:34
Пограбування кафе у Луцьку потрапило на відео
24 листопад, 22:57
Може подорожчати цукор: на Волині закінчується сезон збору цукрових буряків. ВІДЕО
24 листопад, 22:21
Волинські рятувальники потренувались гасити пожежу на одному з підприємств. ФОТО
24 листопад, 21:54
Схожі новини
У луцькому клубі «Наталка» побили і пограбували чоловіка У луцькому клубі «Наталка» побили і пограбували чоловіка
12 жовтень, 09:25
Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина
09 жовтень, 13:40
Розпилили газ і били молотком по голові господаря: подробиці зухвалого пограбування квартири у Луцьку Розпилили газ і били молотком по голові господаря: подробиці зухвалого пограбування квартири у Луцьку
18 вересень, 16:20
У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка У Луцьку в під’їзді будинку побили та пограбували чоловіка
03 липень, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Київське «Динамо» розгромно поступилося «Барселоні»
Сьогодні, 00:04
 0
25 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ВНУ імені Лесі Українки – у всесвітній базі медичних шкіл
24 листопад, 23:34
 0
Пограбування кафе у Луцьку потрапило на відео
24 листопад, 22:57
 0
Може подорожчати цукор: на Волині закінчується сезон збору цукрових буряків. ВІДЕО
24 листопад, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8