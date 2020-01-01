Пограбування кафе у Луцьку потрапило на відео
24 листопад, 22:57
Двоє невідомих пограбували новий заклад «Kvadrat Sushi&Pizza», що на вулиці Кравчука, 5 у Луцьку.
Із зачиненого закладу вони винесли готівку та електронну плитку. Про це для ІА Волинські Новини повідомили власники закладу, які надали відео інциденту.
Крадіжка трапилась близько 5 ранку в неділю, 22 листопада. За лічені хвилини двоє невідомих проникли в заклад через вікно кухні та відразу попрямували в зал. Там дістали касу та втікли, прихопивши з кухні електронну поверхню для готування.
Поліція розшукує злочинців, а власники закладу закликають випадкових свідків інциденту відгукнутись за номером 102.
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Із зачиненого закладу вони винесли готівку та електронну плитку. Про це для ІА Волинські Новини повідомили власники закладу, які надали відео інциденту.
Крадіжка трапилась близько 5 ранку в неділю, 22 листопада. За лічені хвилини двоє невідомих проникли в заклад через вікно кухні та відразу попрямували в зал. Там дістали касу та втікли, прихопивши з кухні електронну поверхню для готування.
Поліція розшукує злочинців, а власники закладу закликають випадкових свідків інциденту відгукнутись за номером 102.
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