Пограбування кафе у Луцьку потрапило на відео





Із зачиненого закладу вони винесли готівку та електронну плитку. Про це для



Крадіжка трапилась близько 5 ранку в неділю, 22 листопада. За лічені хвилини двоє невідомих проникли в заклад через вікно кухні та відразу попрямували в зал. Там дістали касу та втікли, прихопивши з кухні електронну поверхню для готування.







Поліція розшукує злочинців, а власники закладу закликають випадкових свідків інциденту відгукнутись за номером 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє невідомих пограбували новий заклад «Kvadrat Sushi&Pizza», що на вулиці Кравчука, 5 у Луцьку.Із зачиненого закладу вони винесли готівку та електронну плитку. Про це для ІА Волинські Новини повідомили власники закладу, які надали відео інциденту.Крадіжка трапилась близько 5 ранку в неділю, 22 листопада. За лічені хвилини двоє невідомих проникли в заклад через вікно кухні та відразу попрямували в зал. Там дістали касу та втікли, прихопивши з кухні електронну поверхню для готування.Поліція розшукує злочинців, а власники закладу закликають випадкових свідків інциденту відгукнутись за номером 102.

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