Волинські рятувальники здійснили мрію 10-річної дівчинки. ФОТО

Фаїна Коваль з села Облапи Ковельського району.



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Раніше маленька волинянка, яка боролася з тяжкими недугами і має множинні вади розвитку, разом з мамою написала на проєкт телеканалу «1+1» «Здійсни мрію», що хоче стати пожежницею. У вересні рятувальники допомогли цій мрії здійснитися: вони прибули до родини Ковалів пожежним автомобілем і провели майстер-клас з пожежно-рятувальної справи спеціально для Фаїни.



Нині ж організатори акції «Здійсни мрію» подбали про продовження втілення незвичайної мрії: у пожежній частині на дитину чекав сюрприз. З екрана до дівчинки звернулася ведуча ТСН Лідія Таран, яка повідомила, що у коробках і для дівчинки, й для рятувальників приготовані подарунки. Отож від організаторів проєкту на Фаїну очікував дитячий костюм і каска рятувальника, а також іменна зірка, а на співробітників ДСНС, які допомогли втілити у життя Фаїнину мрію, - радіостанція.



На цьому сюрпризи не закінчилися: рятувальники, у свою чергу, також подбали про подарунки для маленької гості, провели спеціально для Фаїни екскурсію підрозділом, під час якої вона побувала у музеї, що функціонує при підрозділі, оглянула пожежно-рятувальну техніку і навіть випробувала себе у ролі диспетчера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 листопада у гості до рятувальників Ковельського міськрайвідділу Управління ДСНС України у Волинській області завітала 10-річназ села Облапи Ковельського району.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Раніше маленька волинянка, яка боролася з тяжкими недугами і має множинні вади розвитку, разом з мамою написала на проєкт телеканалу «1+1» «Здійсни мрію», що хоче стати пожежницею. Увони прибули до родини Ковалів пожежним автомобілем і провели майстер-клас з пожежно-рятувальної справи спеціально для Фаїни.Нині ж організатори акції «Здійсни мрію» подбали про продовження втілення незвичайної мрії: у пожежній частині на дитину чекав сюрприз. З екрана до дівчинки звернулася ведуча ТСН Лідія Таран, яка повідомила, що у коробках і для дівчинки, й для рятувальників приготовані подарунки. Отож від організаторів проєкту на Фаїну очікував дитячий костюм і каска рятувальника, а також іменна зірка, а на співробітників ДСНС, які допомогли втілити у життя Фаїнину мрію, - радіостанція.На цьому сюрпризи не закінчилися: рятувальники, у свою чергу, також подбали про подарунки для маленької гості, провели спеціально для Фаїни екскурсію підрозділом, під час якої вона побувала у музеї, що функціонує при підрозділі, оглянула пожежно-рятувальну техніку і навіть випробувала себе у ролі диспетчера.

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