У селищі на Волині обрали нового директора медзакладу





Таке рішення прийняли 24 листопада під час засідання конкурсної комісії,



Кандидат на цю посаду був тільки один – Наталія Ланевич, яка до цього очолювала зазначене підприємство. Її кандидатуру підтримали всі члени комісії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Визначили переможця конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради».Таке рішення прийняли 24 листопада під час засідання конкурсної комісії, йдеться на сайті Любешівської селищної ради.Кандидат на цю посаду був тільки один –, яка до цього очолювала зазначене підприємство. Її кандидатуру підтримали всі члени комісії.

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