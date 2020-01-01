У селищі на Волині обрали нового директора медзакладу
Сьогодні, 17:52
Визначили переможця конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради».
Таке рішення прийняли 24 листопада під час засідання конкурсної комісії, йдеться на сайті Любешівської селищної ради.
Кандидат на цю посаду був тільки один – Наталія Ланевич, яка до цього очолювала зазначене підприємство. Її кандидатуру підтримали всі члени комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняли 24 листопада під час засідання конкурсної комісії, йдеться на сайті Любешівської селищної ради.
Кандидат на цю посаду був тільки один – Наталія Ланевич, яка до цього очолювала зазначене підприємство. Її кандидатуру підтримали всі члени комісії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Обвал стіни у психоневрологічному інтернаті на Волині: назвали попередню причину руйнації. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
У селищі на Волині обрали нового директора медзакладу
Сьогодні, 17:52
У Луцьку на маршрути №5 виїдуть нові тролейбуси
Сьогодні, 17:30
У Луцьку поліцейські знайшли трьох злодіїв, які крали велосипеди
Сьогодні, 17:21