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У селищі на Волині обрали нового директора медзакладу

У селищі на Волині обрали нового директора медзакладу
Визначили переможця конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради».

Таке рішення прийняли 24 листопада під час засідання конкурсної комісії, йдеться на сайті Любешівської селищної ради.

Кандидат на цю посаду був тільки один – Наталія Ланевич, яка до цього очолювала зазначене підприємство. Її кандидатуру підтримали всі члени комісії.

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Теги: Любешівська селищна рада, новий директор, поліклініка
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