У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО

Вночі з 25 на 26 листопада біля приміщення Граддівського лісництва невідомі вирвали з корінням декілька десятків молодих дерев.Про це повідомляють на офіційній сторінці ДП "Колківське лісове господарство" у фейсбуці.«Господарі» похазяйнували, викравши понад 30 штук туй, чим нанесли підприємству збитків на суму більш ніж 6 000 гривень.Підприємство звертається до свідомих громадян з проханням про допомогу."Можливо, ви були свідком події, їхали повз та бачили протиправні дії, чи їх зафіксував ваш відео-реєстратор, просимо повідомити на 102 чи на номер 067 332 20 69. Анонімність гарантуємо. Не будьмо байдужими", - йдеться у повідомленні.