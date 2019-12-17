У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Вночі з 25 на 26 листопада біля приміщення Граддівського лісництва невідомі вирвали з корінням декілька десятків молодих дерев.
Про це повідомляють на офіційній сторінці ДП "Колківське лісове господарство" у фейсбуці.
«Господарі» похазяйнували, викравши понад 30 штук туй, чим нанесли підприємству збитків на суму більш ніж 6 000 гривень.
Підприємство звертається до свідомих громадян з проханням про допомогу.
"Можливо, ви були свідком події, їхали повз та бачили протиправні дії, чи їх зафіксував ваш відео-реєстратор, просимо повідомити на 102 чи на номер 067 332 20 69. Анонімність гарантуємо. Не будьмо байдужими", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці ДП "Колківське лісове господарство" у фейсбуці.
«Господарі» похазяйнували, викравши понад 30 штук туй, чим нанесли підприємству збитків на суму більш ніж 6 000 гривень.
Підприємство звертається до свідомих громадян з проханням про допомогу.
"Можливо, ви були свідком події, їхали повз та бачили протиправні дії, чи їх зафіксував ваш відео-реєстратор, просимо повідомити на 102 чи на номер 067 332 20 69. Анонімність гарантуємо. Не будьмо байдужими", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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