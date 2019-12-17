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У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО

У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО
Вночі з 25 на 26 листопада біля приміщення Граддівського лісництва невідомі вирвали з корінням декілька десятків молодих дерев.

Про це повідомляють на офіційній сторінці ДП "Колківське лісове господарство" у фейсбуці.

«Господарі» похазяйнували, викравши понад 30 штук туй, чим нанесли підприємству збитків на суму більш ніж 6 000 гривень.

Підприємство звертається до свідомих громадян з проханням про допомогу.

"Можливо, ви були свідком події, їхали повз та бачили протиправні дії, чи їх зафіксував ваш відео-реєстратор, просимо повідомити на 102 чи на номер 067 332 20 69. Анонімність гарантуємо. Не будьмо байдужими", - йдеться у повідомленні.

У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО
У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО
У лісництві на Волині вандали з корінням вирвали і викрали молоді деревця. ФОТО

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Теги: крадіжка, туї, лісництво, Волинь
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