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Глядач сам обирає сюжет: випустили інтерактивну виставу про реальні історії українських жінок «Нові шрами»

Глядач сам обирає сюжет: випустили інтерактивну виставу про реальні історії українських жінок «Нові шрами»
ООН в Україні та «Дикий театр» випустили інтерактивну діджитал-виставу «Нові шрами» до Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок.

Вистава «Нові шрами» зібрала реальні історії українських жінок про їхні фізичні й душевні рани, спричинені насильством. Глядач сам обирає сюжет, може змінювати хід історії та впливати на дії актрис, проживаючи події багато разів із різним фіналом, – повідомляє пресслужба театру.

Колаборація ООН в Україні та «Дикого театру» відбувається в рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», яка щороку проводиться з 25 листопада, Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня, Дня прав людини.

Проект проти насильства над жінками та дівчатами «Нові шрами» вже підтримала низка українських зірок і лідерів думок. Зокрема, співачка Наталія Жижченко (Onuka), режисер Дмитро Авдєєв, журналістка Анастасія Лугова.

Історії «шрамів» зібрали й опрацювали драматургиня Кіра Малініна, режисерка проекту Наталка Сиваненко, художниця Леся Головач, над сценарієм вистави-гри працювали Маша Ряпулова і Ліда Соклакова. Актриси: Анна Кузіна, Анна Абрамьонок, Анна Сердюк, Марина Сердешнюк і Римма Зюбіна.

На жаль, в Україні та світі гендерно зумовлене насильство є широко розповсюдженим і систематичним явищем, яке набуло ще більш разючих масштабів під час пандемії COVID-19. Майже половина (49%) жінок в Україні стверджують, що стикалися з сексуальними домаганнями. В умовах карантину кількість звернень на Національну «гарячу лінію» із запобігання домашньому насильству збільшилась удвічі.

Глядач сам обирає сюжет: випустили інтерактивну виставу про реальні історії українських жінок «Нові шрами»


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Теги: Нові шрами, вистава, Дикий театр, насильство, жінки
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