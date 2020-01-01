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62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО

62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
Поліція припинила злочинну діяльність лучанина, який займався розповсюдженням світлин дітей з елементами порнографії.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисник, використовуючи свій обліковий запис відомої соціальної мережі, здійснював розповсюдження фотозображень малолітніх дітей, які містять у собі елементи дитячої порнографії. Сьогодні правоохоронці спільно припинили ці злочинні дії.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний 62-річний житель Луцька. Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до малолітніх осіб. Після цього особа розпочинала листування з неповнолітніми на інтимні теми, пропонувала різноманітні подарунки, вимагала від них створення фотографій оголених частин тіла та від себе надсилала фотозображення дітей з елементами дитячої порнографії. У подальшому чоловік виманював своїх жертв на особисті зустрічі.

Поліцейські провели два санкціонованих обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі, вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області за погодженням з процесуальним прокурором Волинської обласної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру за ч.4 та ч.5 ст. 301 Кримінального Кодексу України. Йдеться про розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі детальні обставини злочину.

62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО


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Теги: поліція, Луцьк, дитяча порнографія
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