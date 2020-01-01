На Волині дорогу до села планують «підлатати» будівельним боєм. ФОТО





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Нещодавно делегація громади, до якої увійшли голова Поромівської ОТГ Олег Савчук, староста Юрій Шулякевич, депутат громади Роман Франчук та член виконкому Дмитро Киричук, зустрілася з директором шахти «Бужанська» Віталієм Глачуком.





Як розповів у коментарі БУГу депутат громади Роман Франчук, кілька років копальня «латала» дорогу породою та попилом з котельні. Ніби й хотіли зробити як краще, але виходило тільки гірше: на дорозі утворювались чималі горбки.



«2 роки тому ініціативна група зібрала понад 800 підписів і їздили в облдержадміністрацію, аби нам нарешті виділили кошти на ремонт дороги з Нововолинська до села Бужанка, бо та була в катастрофічному стані. Але ніхто нічого нам тоді не виділив.



Минулого року зробили нам лише 100 м² дороги, але ж цього дуже мало. І працівники шахти вирішили «підлатати» асфальт породою, але трохи переборщили і насипали її на ями занадто багато.



Породу розносили колесами. Тобто була яма, її засипали, але збоку утворився чималий горбок. А яма, як і раніше, з часом знову ставала ямою.



Тому ми попросили більше цього не робити. До того ж, попередня влада нам сказала, що подала документи на тендер і мають виділити 2 мільйони гривень на ямковий ремонт. Ми поїхали на шахту, аби вони більше не «латали» асфальт», – зазначив Франчук.





Директор шахти «Бужанська» Віталій Глачук запевнив, що хотіли зробити як краще. Бо через величезні ями, які вже не можливо було оминати, перевізник сказав, що більше не буде возити людей на роботу до шахти.



«Для вирівнювання дороги, щоб автобус міг їздити, ми вирішили найбільші ями засипати шлаками. Бо ж усі скаржились на жахливий і навіть небезпечний стан цієї траси. Наразі, крім насипання шлаку, ми не можемо більше нічого зробити», – підкреслив Глачук.



Роман Франчук розповів, що замість породи із шахти, цього разу ями хочуть засипати асфальтним боєм, який, з дозволу «Кроноспану», братимуть на заводі СТО.



«Ми вирішили запозичити хорошу ідею «Кроноспану», який зробив дорогу через поле будівельним боєм. Ми хочемо теж цим боєм трошки підремонтувати нашу дорогу на Бужанку.





Звичайно, якщо Кроноспан» дозволить брати їхній бій, бо вони якраз розбирають корпуса заводу СТО, то він в них є. Правда, цей варіант теж тимчасовий, але набагато кращий ніж латати породою», – зауважив Франчук.



Домовилися, що шахта виділить на грейдер кілька літрів солярки, а також надасть вантажний автомобіль, щоб привезти матеріал із заводу СТО. Ями залатають будівельним боєм, який протримається довше, ніж порода.



Покриття дороги не витримує ніякої критики. Вона в жахливому стані: на кожному кроці величезні ями та глибокі вибоїни, оминути які майже неможливо. Кожна ділянка цієї траси з пошкодженнями, просто десь вони менші, а подекуди – більші. Вибоїни утворилися навіть на узбіччі, оскільки водії шукали дорогу для об’їзду ям.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво шахти «Бужанська» та влада Поромівської ОТГ співпрацюватимуть, щоб покращити дорогу з Нововолинська до села Бужанка, яка наразі – в жахливому стані. Дорогу планують засипати будівельним боєм, який візьмуть з колишнього заводу СТО у Нововолинську.Про це повідомляє БУГ Нещодавно делегація громади, до якої увійшли голова Поромівської ОТГ, староста, депутат громадита член виконкому, зустрілася з директором шахти «Бужанська»Як розповів у коментарі БУГу депутат громади Роман Франчук, кілька років копальня «латала» дорогу породою та попилом з котельні. Ніби й хотіли зробити як краще, але виходило тільки гірше: на дорозі утворювались чималі горбки.«2 роки тому ініціативна група зібрала понад 800 підписів і їздили в облдержадміністрацію, аби нам нарешті виділили кошти на ремонт дороги з Нововолинська до села Бужанка, бо та була в катастрофічному стані. Але ніхто нічого нам тоді не виділив.Минулого року зробили нам лише 100 м² дороги, але ж цього дуже мало. І працівники шахти вирішили «підлатати» асфальт породою, але трохи переборщили і насипали її на ями занадто багато.Породу розносили колесами. Тобто була яма, її засипали, але збоку утворився чималий горбок. А яма, як і раніше, з часом знову ставала ямою.Тому ми попросили більше цього не робити. До того ж, попередня влада нам сказала, що подала документи на тендер і мають виділити 2 мільйони гривень на ямковий ремонт. Ми поїхали на шахту, аби вони більше не «латали» асфальт», – зазначив Франчук.Директор шахти «Бужанська» Віталій Глачук запевнив, що хотіли зробити як краще. Бо через величезні ями, які вже не можливо було оминати, перевізник сказав, що більше не буде возити людей на роботу до шахти.«Для вирівнювання дороги, щоб автобус міг їздити, ми вирішили найбільші ями засипати шлаками. Бо ж усі скаржились на жахливий і навіть небезпечний стан цієї траси. Наразі, крім насипання шлаку, ми не можемо більше нічого зробити», – підкреслив Глачук.Роман Франчук розповів, що замість породи із шахти, цього разу ями хочуть засипати асфальтним боєм, який, з дозволу «Кроноспану», братимуть на заводі СТО.«Ми вирішили запозичити хорошу ідею «Кроноспану», який зробив дорогу через поле будівельним боєм. Ми хочемо теж цим боєм трошки підремонтувати нашу дорогу на Бужанку.Звичайно, якщо Кроноспан» дозволить брати їхній бій, бо вони якраз розбирають корпуса заводу СТО, то він в них є. Правда, цей варіант теж тимчасовий, але набагато кращий ніж латати породою», – зауважив Франчук.Домовилися, що шахта виділить на грейдер кілька літрів солярки, а також надасть вантажний автомобіль, щоб привезти матеріал із заводу СТО. Ями залатають будівельним боєм, який протримається довше, ніж порода.Покриття дороги не витримує ніякої критики. Вона в жахливому стані: на кожному кроці величезні ями та глибокі вибоїни, оминути які майже неможливо. Кожна ділянка цієї траси з пошкодженнями, просто десь вони менші, а подекуди – більші. Вибоїни утворилися навіть на узбіччі, оскільки водії шукали дорогу для об’їзду ям.

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