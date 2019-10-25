Не прийшов до військкомату: на Волині судили ухилянта





Проте, чоловік без поважних причин не з`явився у військкомат, хоч і був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Про це пише газета



У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину.



Відтак, суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на два роки, звільнивши від його відбування, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину вручили персональну повістку про призов на строкову військову службу та явку до Ратнівського райвійськкомату.Проте, чоловік без поважних причин не з`явився у військкомат, хоч і був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Про це пише газета "Волинь" У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину.Відтак, суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на два роки, звільнивши від його відбування, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину.

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