Не прийшов до військкомату: на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 02:18
Волинянину вручили персональну повістку про призов на строкову військову службу та явку до Ратнівського райвійськкомату.
Проте, чоловік без поважних причин не з`явився у військкомат, хоч і був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Про це пише газета "Волинь".
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину.
Відтак, суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на два роки, звільнивши від його відбування, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину.
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Проте, чоловік без поважних причин не з`явився у військкомат, хоч і був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Про це пише газета "Волинь".
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину.
Відтак, суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на два роки, звільнивши від його відбування, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину.
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