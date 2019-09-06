У Луцьку чоловік розбив скляні двері магазину та викрав скриньку з грошима





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Злочин трапився 26 червня минулого року. П’яний чоловік близько опівночі розбив скло вхідних дверей в маркеті на вулиці Федорова та викрав 300 гривень і грошову скриньку, вартістю три тисячі гривень.



У суді раніше судимий злочинець визнав свою вину, зазначивши, що відшкодував збитки, повернувши викрадене.



Врахувавши всі обставини справи суд призначив йому покарання у виді 3,5 роки позбавлення волі, приєднавши рік невідбутого покарання.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в одному з маркетів на вулиці Федорова розбили скло вхідних дверей та вкрали грошову скриньку. Винуватець злочину за рішенням суду проведе за ґратами 4,5 роки.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Злочин трапився 26 червня минулого року. П’яний чоловік близько опівночі розбив скло вхідних дверей в маркеті на вулиці Федорова та викрав 300 гривень і грошову скриньку, вартістю три тисячі гривень.У суді раніше судимий злочинець визнав свою вину, зазначивши, що відшкодував збитки, повернувши викрадене.Врахувавши всі обставини справи суд призначив йому покарання у виді 3,5 роки позбавлення волі, приєднавши рік невідбутого покарання.

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