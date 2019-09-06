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У Луцьку чоловік розбив скляні двері магазину та викрав скриньку з грошима

У Луцьку чоловік розбив скляні двері магазину та викрав скриньку з грошима
У Луцьку в одному з маркетів на вулиці Федорова розбили скло вхідних дверей та вкрали грошову скриньку. Винуватець злочину за рішенням суду проведе за ґратами 4,5 роки.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Злочин трапився 26 червня минулого року. П’яний чоловік близько опівночі розбив скло вхідних дверей в маркеті на вулиці Федорова та викрав 300 гривень і грошову скриньку, вартістю три тисячі гривень.

У суді раніше судимий злочинець визнав свою вину, зазначивши, що відшкодував збитки, повернувши викрадене.

Врахувавши всі обставини справи суд призначив йому покарання у виді 3,5 роки позбавлення волі, приєднавши рік невідбутого покарання.

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Теги: меркет, скло, двері, скринька
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