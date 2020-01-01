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Волинянин постане перед судом за продаж особливо небезпечних наркотиків

Волинянин постане перед судом за продаж особливо небезпечних наркотиків
Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним раніше судимим жителем села Пожарки незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж серпня-жовтня 2020 року канабісу й невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Фото ілюстративне

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Теги: наркотики, суд, Рожищенський район
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