Волинянин постане перед судом за продаж особливо небезпечних наркотиків

Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним раніше судимим жителем села Пожарки незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж серпня-жовтня 2020 року канабісу й невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.Фото ілюстративне