Волинянин постане перед судом за продаж особливо небезпечних наркотиків
Сьогодні, 13:05
Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним раніше судимим жителем села Пожарки незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж серпня-жовтня 2020 року канабісу й невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним упродовж серпня-жовтня 2020 року канабісу й невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Фото ілюстративне
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