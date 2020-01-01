Ранок 1 грудня: повідомили коронавірусну статистику за останню добу
Сьогодні, 08:56
12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (30 листопада). Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 1 грудня.
Добовий показник захворюваності зріс після вихідних і тримається на високому рівні. Днем раніше за добу виявили менше 10 тисяч інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 470 осіб;
летальних випадків – 221;
одужало – 10 023 особи;
здійснили тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 745 123 особи;
одужало – 355 172 особи;
летальних випадків – 12 548;
провели ПЛР-тестувань – 4 562 589.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 72 277 випадків;
Вінницька область – 17 569 випадків;
Волинська область – 24 483 випадки;
Дніпропетровська область – 39 659 випадків;
Донецька область – 23 157 випадків;
Житомирська область – 30 100 випадків;
Закарпатська область – 23 438 випадків;
Запорізька область – 31 608 випадків;
Івано-Франківська область – 37 017 випадків;
Київська область – 38 528 випадків;
Кіровоградська область – 5 382 випадки;
Луганська область – 6 350 випадків;
Львівська область – 46 891 випадок;
Миколаївська область – 18 985 випадків;
Одеська область – 45 838 випадків;
Полтавська область – 22 763 випадки;
Рівненська область – 31 283 випадки;
Сумська область – 29 627 випадків;
Тернопільська область – 28 095 випадків;
Харківська область – 55 702 випадки;
Херсонська область – 10 371 випадок;
Хмельницька область – 29 751 випадок;
Черкаська область – 23 590 випадків;
Чернівецька область – 33 942 випадки;
Чернігівська область – 18 717 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 1 грудня.
Добовий показник захворюваності зріс після вихідних і тримається на високому рівні. Днем раніше за добу виявили менше 10 тисяч інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 470 осіб;
летальних випадків – 221;
одужало – 10 023 особи;
здійснили тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 745 123 особи;
одужало – 355 172 особи;
летальних випадків – 12 548;
провели ПЛР-тестувань – 4 562 589.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 72 277 випадків;
Вінницька область – 17 569 випадків;
Волинська область – 24 483 випадки;
Дніпропетровська область – 39 659 випадків;
Донецька область – 23 157 випадків;
Житомирська область – 30 100 випадків;
Закарпатська область – 23 438 випадків;
Запорізька область – 31 608 випадків;
Івано-Франківська область – 37 017 випадків;
Київська область – 38 528 випадків;
Кіровоградська область – 5 382 випадки;
Луганська область – 6 350 випадків;
Львівська область – 46 891 випадок;
Миколаївська область – 18 985 випадків;
Одеська область – 45 838 випадків;
Полтавська область – 22 763 випадки;
Рівненська область – 31 283 випадки;
Сумська область – 29 627 випадків;
Тернопільська область – 28 095 випадків;
Харківська область – 55 702 випадки;
Херсонська область – 10 371 випадок;
Хмельницька область – 29 751 випадок;
Черкаська область – 23 590 випадків;
Чернівецька область – 33 942 випадки;
Чернігівська область – 18 717 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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