Ранок 1 грудня: повідомили коронавірусну статистику за останню добу

12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (30 листопада). Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 1 грудня.Добовий показник захворюваності зріс після вихідних і тримається на високому рівні. Днем раніше за добу виявили менше 10 тисяч інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 470 осіб;летальних випадків – 221;одужало – 10 023 особи;здійснили тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 745 123 особи;одужало – 355 172 особи;летальних випадків – 12 548;провели ПЛР-тестувань – 4 562 589.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 72 277 випадків;Вінницька область – 17 569 випадків;Волинська область – 24 483 випадки;Дніпропетровська область – 39 659 випадків;Донецька область – 23 157 випадків;Житомирська область – 30 100 випадків;Закарпатська область – 23 438 випадків;Запорізька область – 31 608 випадків;Івано-Франківська область – 37 017 випадків;Київська область – 38 528 випадків;Кіровоградська область – 5 382 випадки;Луганська область – 6 350 випадків;Львівська область – 46 891 випадок;Миколаївська область – 18 985 випадків;Одеська область – 45 838 випадків;Полтавська область – 22 763 випадки;Рівненська область – 31 283 випадки;Сумська область – 29 627 випадків;Тернопільська область – 28 095 випадків;Харківська область – 55 702 випадки;Херсонська область – 10 371 випадок;Хмельницька область – 29 751 випадок;Черкаська область – 23 590 випадків;Чернівецька область – 33 942 випадки;Чернігівська область – 18 717 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.