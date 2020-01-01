У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:50
У Ковелі рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді та запобігли поширенню вогню на сусідні будівлі.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що 30 листопада о 19:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на вулиці Петра Могили у місті Ковелі. О 19:10 на місце виклику прибули працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.
З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття господарської будівлі, що експлуатується як баня, й перекинувся на речі домашнього вжитку, стелю й оздоблення стін. Крім того, виникла загроза поширення вогню на розташований поруч житловий будинок та суміжну господарську споруду на обійсті сусідів. Тож сили рятувальників були одночасно зосереджені на приборкання загорання та запобігання його перекидання на дві суміжні будівлі.
О 19:17 пожежа локалізована, о 19:46 – ліквідована. Завдяки оперативному реагування співробітників ДСНС вдалося врятувати від знищення вогнем розташовані поруч житловий будинок та господарську споруду.
За попередніми даними, до пожежі призвели порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що 30 листопада о 19:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на вулиці Петра Могили у місті Ковелі. О 19:10 на місце виклику прибули працівники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля у складі двох відділень.
З’ясувалося, що вогонь охопив перекриття господарської будівлі, що експлуатується як баня, й перекинувся на речі домашнього вжитку, стелю й оздоблення стін. Крім того, виникла загроза поширення вогню на розташований поруч житловий будинок та суміжну господарську споруду на обійсті сусідів. Тож сили рятувальників були одночасно зосереджені на приборкання загорання та запобігання його перекидання на дві суміжні будівлі.
О 19:17 пожежа локалізована, о 19:46 – ліквідована. Завдяки оперативному реагування співробітників ДСНС вдалося врятувати від знищення вогнем розташовані поруч житловий будинок та господарську споруду.
За попередніми даними, до пожежі призвели порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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