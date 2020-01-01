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Винесли зимовий одяг, велосипед і курей: на Волині трапилось декілька крадіжок

Винесли зимовий одяг, велосипед і курей: на Волині трапилось декілька крадіжок
Волинські поліцейські за минулу добу розкрили низку крадіжок.

Так, 30 листопада близько 19 години до поліції звернувся 47-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали зимовий одяг - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

"По гарячих" слідах поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 32-річний житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці повернули власнику.

У Маневицькому районі з подвір’я викрали велосипед вартістю майже дві тисячі гривень. Співробітники групи реагування патрульної поліції вияснили, що до вчинення крадіжки причетна 57-річна пенсіонерка. Велосипед вилучили.

А от у Ківерцівському районі поліцейські встановили, що трьох курок з території домогосподарства 41-річного громадянина викрав раніше судимий 47-річний житель одного з сіл району. Свійських тварин правоохоронці повернули власнику.

За всіма фактами крадіжок слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: крадіжки, Волинь, кури, одяг
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