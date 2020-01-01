Винесли зимовий одяг, велосипед і курей: на Волині трапилось декілька крадіжок
Сьогодні, 19:27
Волинські поліцейські за минулу добу розкрили низку крадіжок.
Так, 30 листопада близько 19 години до поліції звернувся 47-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали зимовий одяг - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
"По гарячих" слідах поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 32-річний житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці повернули власнику.
У Маневицькому районі з подвір’я викрали велосипед вартістю майже дві тисячі гривень. Співробітники групи реагування патрульної поліції вияснили, що до вчинення крадіжки причетна 57-річна пенсіонерка. Велосипед вилучили.
А от у Ківерцівському районі поліцейські встановили, що трьох курок з території домогосподарства 41-річного громадянина викрав раніше судимий 47-річний житель одного з сіл району. Свійських тварин правоохоронці повернули власнику.
За всіма фактами крадіжок слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Так, 30 листопада близько 19 години до поліції звернувся 47-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали зимовий одяг - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
"По гарячих" слідах поліцейські встановили, що крадіжку вчинив 32-річний житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці повернули власнику.
У Маневицькому районі з подвір’я викрали велосипед вартістю майже дві тисячі гривень. Співробітники групи реагування патрульної поліції вияснили, що до вчинення крадіжки причетна 57-річна пенсіонерка. Велосипед вилучили.
А от у Ківерцівському районі поліцейські встановили, що трьох курок з території домогосподарства 41-річного громадянина викрав раніше судимий 47-річний житель одного з сіл району. Свійських тварин правоохоронці повернули власнику.
За всіма фактами крадіжок слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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