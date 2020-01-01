У Рожищі помер колишній начальник державтоінспекції
Сьогодні, 10:39
Помер колишній очільник Державної автомобільної інспекції у Рожищі Віктор Будяк.
Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Чоловік вже був на пенсії. Рожищани пам'ятають його як багаторічного начальника ДАІ.
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Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Чоловік вже був на пенсії. Рожищани пам'ятають його як багаторічного начальника ДАІ.
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