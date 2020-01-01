У Рожищі помер колишній начальник державтоінспекції

Віктор Будяк.



Про це



Чоловік вже був на пенсії. Рожищани пам'ятають його як багаторічного начальника ДАІ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер колишній очільник Державної автомобільної інспекції у РожищіПро це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.Чоловік вже був на пенсії. Рожищани пам'ятають його як багаторічного начальника ДАІ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію