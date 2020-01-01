У Луцьку патрульні перевіряли таксистів. ВІДЕО





Патрульні обмінювали автомобільні "заглушки", які водії використовують замість ременів безпеки, на символічні наклейки, пише



У поліції зауважують: дозволено не пристібатися в населеному пункті водіям та пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям та пасажирам спеціальних транспортних засобів.



Зі слів поліцейського Богдана Павловича, понад 5 тисяч адмінматеріалів за 11 місяців цього року склали на водіїв, які рухалися із не пристебнутим ременем безпеки. Нині штраф за це для усіх учасників дорожнього руху — 51 гривня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні провели профілактичний рейд. Перевірили, як луцькі таксисти та їх пасажири дотримуються нових правил дорожнього руху, які зобов'язують водіїв користуватися ременями безпеки.Патрульні обмінювали автомобільні "заглушки", які водії використовують замість ременів безпеки, на символічні наклейки, пише "Суспільне Волині". У поліції зауважують: дозволено не пристібатися в населеному пункті водіям та пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям та пасажирам спеціальних транспортних засобів.Зі слів поліцейського, понад 5 тисяч адмінматеріалів за 11 місяців цього року склали на водіїв, які рухалися із не пристебнутим ременем безпеки. Нині штраф за це для усіх учасників дорожнього руху — 51 гривня.

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