Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*





День народження у



Керівник магазину Олег Кобилинський жартує, що не потрібно плутати із тим днем народження, який святкували у серпні, адже це були



До кожного зі святкувань у магазині намагаються підготувати щось особливе, однак не забувають і про постійні знижки та акції. Так, із «червоним цінником» до 15 грудня виставлена продукція торгової марки «Офіс Центр», товари для творчості, картини за номерами, альбоми, зошити, мольберти та інше.







За святкуванням дня народження у «Офіс Центр» послідують і новорічні привітання для найменших (і не тільки) відвідувачів, відповідно і знижки на інші товари. Із 16-го грудня у магазині розгорнуть справжню резиденцію святого Миколая. Головне, каже Олег Кобилинський, зуміти здивувати казкового персонажа віршем, піснею, фокусом тощо, тоді обов’язково отримаєте презент. Миколай тішитиме відвідувачів у магазині із 16 до 19-го грудня.







Щоправда, новорічних товарів і вже вистачає на полицях магазину: є іграшки, сувеніри, елітні подарункові набори, гірлянди, новорічні солодощі і навіть тематичні ігри для різних вікових категорій. Тут можна буде придбати ялинку, прикрасити її і обрати подарунок під новорічне дерево.



«У магазині «Офіс Центр» кожен зможе підібрати щось на свій смак, а наші консультанти обов’язково допоможуть із вибором як подарунків до новорічних свят, так і шкільного чи офісного приладдя і не тільки», – говорить керівник.







Нещодавно, каже, приїхали новинки на книжкові полиці, привезли цілу лінійку бізнес-літератури і видань подарункових серій, адже для багатьох книжки і досі лишаються одним із найкращих варіантів презенту.



У тренді – також матеріали для виробів власними руками, особливу популярність має фетр.







Окрім усього іншого, є чималий вибір датованих щоденників на 2021 рік, предмети диджиталізації, сумки, посуд. Коли ж не знаєте, що із цього всього обрати, тоді є можливість точно не прогадати із подарунком і придбати сертифікат.



До слова, мережа магазинів «Офіс Центр» пропонує майже 40 тисяч найменувань товарів і має 36 торгових точок у 27 містах України.







Контакти:

Адреса магазину у Луцьку: вул. Кривий Вал, 31

Магазин працює щодня з 8:00 до 19:00.



Знижки під час лотереї не розповсюджуються на товари, які вже перебувають на акції.*



«Мемкамімка», «Котолапка», «Кокочвяк».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До третього дня народження магазину мережі «Офіс Центр» у Луцьку підготували безпрограшну лотерею. Кожному покупцеві даруватимуть можливість випробувати свою удачу у розіграші подарунків, знижок і сертифікатів. Серед призів є як приємні дрібнички, так і цінні подарунки із дорожчого цінового сегменту.День народження у «Офіс Центр» традиційно відзначають протягом трьох днів 7–9 грудня.Керівник магазинужартує, що не потрібно плутати із тим днем народження, який святкували у серпні, адже це були 26-ті іменини усієї мережі магазинів, філій якого в різних куточках України є 36. Натомість, тому, що на вулиці Кривий Вал, 31 – виповнюється три роки.До кожного зі святкувань у магазині намагаються підготувати щось особливе, однак не забувають і про постійні знижки та акції. Так, із «червоним цінником» до 15 грудня виставлена продукція торгової марки «Офіс Центр», товари для творчості, картини за номерами, альбоми, зошити, мольберти та інше.За святкуванням дня народження у «Офіс Центр» послідують і новорічні привітання для найменших (і не тільки) відвідувачів, відповідно і знижки на інші товари. Із 16-го грудня у магазині розгорнуть справжню резиденцію святого Миколая. Головне, каже Олег Кобилинський, зуміти здивувати казкового персонажа віршем, піснею, фокусом тощо, тоді обов’язково отримаєте презент. Миколай тішитиме відвідувачів у магазині із 16 до 19-го грудня.Щоправда, новорічних товарів і вже вистачає на полицях магазину: є іграшки, сувеніри, елітні подарункові набори, гірлянди, новорічні солодощі і навіть тематичні ігри для різних вікових категорій. Тут можна буде придбати ялинку, прикрасити її і обрати подарунок під новорічне дерево.«У магазині «Офіс Центр» кожен зможе підібрати щось на свій смак, а наші консультанти обов’язково допоможуть із вибором як подарунків до новорічних свят, так і шкільного чи офісного приладдя і не тільки», – говорить керівник.Нещодавно, каже, приїхали новинки на книжкові полиці, привезли цілу лінійку бізнес-літератури і видань подарункових серій, адже для багатьох книжки і досі лишаються одним із найкращих варіантів презенту.У тренді – також матеріали для виробів власними руками, особливу популярність має фетр.Окрім усього іншого, є чималий вибір датованих щоденників на 2021 рік, предмети диджиталізації, сумки, посуд. Коли ж не знаєте, що із цього всього обрати, тоді є можливість точно не прогадати із подарунком і придбати сертифікат.До слова, мережа магазинів «Офіс Центр» пропонує майже 40 тисяч найменувань товарів і має 36 торгових точок у 27 містах України.

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