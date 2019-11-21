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Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
До третього дня народження магазину мережі «Офіс Центр» у Луцьку підготували безпрограшну лотерею. Кожному покупцеві даруватимуть можливість випробувати свою удачу у розіграші подарунків, знижок і сертифікатів. Серед призів є як приємні дрібнички, так і цінні подарунки із дорожчого цінового сегменту.

День народження у «Офіс Центр» традиційно відзначають протягом трьох днів 7–9 грудня.

Керівник магазину Олег Кобилинський жартує, що не потрібно плутати із тим днем народження, який святкували у серпні, адже це були 26-ті іменини усієї мережі магазинів, філій якого в різних куточках України є 36. Натомість, тому, що на вулиці Кривий Вал, 31 – виповнюється три роки.

До кожного зі святкувань у магазині намагаються підготувати щось особливе, однак не забувають і про постійні знижки та акції. Так, із «червоним цінником» до 15 грудня виставлена продукція торгової марки «Офіс Центр», товари для творчості, картини за номерами, альбоми, зошити, мольберти та інше.

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*


За святкуванням дня народження у «Офіс Центр» послідують і новорічні привітання для найменших (і не тільки) відвідувачів, відповідно і знижки на інші товари. Із 16-го грудня у магазині розгорнуть справжню резиденцію святого Миколая. Головне, каже Олег Кобилинський, зуміти здивувати казкового персонажа віршем, піснею, фокусом тощо, тоді обов’язково отримаєте презент. Миколай тішитиме відвідувачів у магазині із 16 до 19-го грудня.

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*


Щоправда, новорічних товарів і вже вистачає на полицях магазину: є іграшки, сувеніри, елітні подарункові набори, гірлянди, новорічні солодощі і навіть тематичні ігри для різних вікових категорій. Тут можна буде придбати ялинку, прикрасити її і обрати подарунок під новорічне дерево.

«У магазині «Офіс Центр» кожен зможе підібрати щось на свій смак, а наші консультанти обов’язково допоможуть із вибором як подарунків до новорічних свят, так і шкільного чи офісного приладдя і не тільки», – говорить керівник.

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*


Нещодавно, каже, приїхали новинки на книжкові полиці, привезли цілу лінійку бізнес-літератури і видань подарункових серій, адже для багатьох книжки і досі лишаються одним із найкращих варіантів презенту.

У тренді – також матеріали для виробів власними руками, особливу популярність має фетр.

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*


Окрім усього іншого, є чималий вибір датованих щоденників на 2021 рік, предмети диджиталізації, сумки, посуд. Коли ж не знаєте, що із цього всього обрати, тоді є можливість точно не прогадати із подарунком і придбати сертифікат.

До слова, мережа магазинів «Офіс Центр» пропонує майже 40 тисяч найменувань товарів і має 36 торгових точок у 27 містах України.

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*


Контакти:
Адреса магазину у Луцьку: вул. Кривий Вал, 31
Магазин працює щодня з 8:00 до 19:00.

Знижки під час лотереї не розповсюджуються на товари, які вже перебувають на акції.*

Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
«Мемкамімка», «Котолапка», «Кокочвяк».
«Мемкамімка», «Котолапка», «Кокочвяк».
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*




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Теги: «Офіс Центр», канцелярія, подарунки, Луцьк, Олег Кобилинський
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